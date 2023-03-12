Він крокуватиме червоною доріжкою Оскара у смокінгу від українського бренду Andreas Moskin, розповідає Men 24. Надіємося, що він у цьому стильному образі підійматиметься на сцену, щоб отримати заповітну статуетку.

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Червона доріжка кінопремії Оскар уже давно стала окремим заходом до якого зірки готуються не менш прискіпливо ніж до самої церемонії. А все тому, що на вузький прохід, застелений червоним килимом, націлено сотні камер. Тож кожна деталь образу розглядається у найменших дрібницях. І, як сказав продюсер фільму, – у контексті війни будь-яку нагороду сприймає як можливість нагадати про те, що відбувається в Україні.

Зауважимо, що вперше з 1961 року на церемонії Оскар застелять не традиційну червону доріжку, а килим кольору шампань. Таким чином організатори вирішили подарувати гостям церемонії відчуття спокою й умиротворення.

Чому саме смокінг?

Дрескод – обов'язковий елемент на таких церемоніях, і повинен відповідати усім вимогам та стандартам. Спочатку Азад Сафаров хотів для заходу одягнути світшот або худі з написом "Україна". Але його зупинили та нагадали, що так його взагалі ніхто не впустить. А отже, він проґавить можливість вкотре заявити про нашу державу. Тож вирішив таки погодитися на смокінг.



Азад Сафаров обрав для Оскара смокінг / Фото Andreas Moskin

Команді фільму було важливо, щоб костюм був саме українського бренду. З усіма циклами виробництва всередині країни. Після довгих пошуків вона зупинилася на Andreas Moskin. Це стало важливим завданням для бренду, яке вони узялись з гордістю виконати.

Варте уваги! Дизайнери бренду створили елегантний дизайнерський костюм, який гідно може конкурувати з вбранням від світових брендів, які ми однозначно побачимо на червоній доріжці премії.



Дизайнери допомогли створити ідеальний образ для режисера / Фото Andreas Moskin

Сама зустріч у бутику була теплою. У команді бренду відповідально підійшли до питання підбору костюма для такої події. Її експерти знають, як саме повинен виглядати чоловічий смокінг за всіма правилами дрескоду. Тож з цим жодних проблем не було.

Зауважимо, що світ заново відкриває Україну. Тому саме зараз важливо, як ніколи, позиціювати український продукт на широкий загал. Щоб ні для кого не було новиною, що в нашій державі є класні люди, класне кіно та класні костюми.



Смокінг українського бренду побачать по всьому світу / Фото Andreas Moskin

Як розповідають в Andreas Moskin, бренд одягав зірок не лише в Україні, а й далеко за її межами. Причому акцент завжди робили на якості й ексклюзивності. Це дозволило отримати безліч схвальних відгуків.

Сьогодні ми пишаємось можливістю одягнути українського режисера, номінованого на Оскар, автора кінематографічного шедевра, у вбрання нашого бренду. Впевнені, що у майбутньому світ буде ще більше захоплюватися Україною та її митцями,

– зауважив засновник бренду Андрій Моськін.

Він також поділився враженнями від співпраці з режисером. За його словами, Азад Сафаров дуже професійний і креативний. Ба більше, він ще й активно долучався до процесу створення образу для церемонії нагородження Оскара.



Азад Сафаров у стильному смокінгу від українського бренду / Фото Andreas Moskin

Ми спільно працювали над костюмом, і уся команда отримала фантастичне задоволення від нашої співпраці. Це було чудовим досвідом для команди Andreas Moskin,

– додав Моськін.

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Тримаємо кулачки за Азада Сафарова та фільм "Будинок зі скалок". А ще принагідно нагадуємо, що зараз надзвичайно важливо підтримувати своїх. Пам'ятай, що в Україні дуже і дуже багато крутих, якісних і фантастичних брендів. Тож наступного разу ти знаєш, на що краще звернути увагу.