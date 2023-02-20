Задля цього ми тут усі й зібралися. Лови 5 базових порад на кожен день, які дозволять тобі бути на висоті. Користуйся ними на здоров'я, так би мовити.

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1. Догляд і аромат

Ми говоримо про базовий догляд. Тобі потрібно не лінуватися чистити зуби та вмивати обличчя. Твоя шкіра обличчя має бути чистою. Те ж стосується всього тіла загалом. Пам'ятай, що неприємний аромат нас автоматично відштовхує. Ось тобі мінус до скарбнички привабливості.

Вишенькою на торті у цьому випадку може бути парфум. Але і тут потрібно бути максимально обережним. Обирай ті аромати, від яких люди навколо не почнуть мліти. І не треба виливати на себе пів флакона. То не так працює.

2. Ідеальна рослинність на обличчі

Цей пункт стосується чоловіків, у яких ростуть вуса та борода. Важливо, щоб вони були доглянутими. Турбуйся про регулярне підстригання та укладку. Ага, не лише голова потребує цього. Та й бороду потрібно щоденно мити. Ти ж пам'ятаєш, що вона забруднюється навіть під час споживання їжі.



Твої вуса та борода мають бути доглянутими / Фото ArthurHidden

3. Ідеальна зачіска

Так, слід не забувати і про рослинність зверху. Базова порада: твоя зачіска має бути охайною та презентабельною. Якщо ж ти зауважив ознаки випадіння волосся, то:

або займайся лікуванням;

або почни голити голову.

Будь сміливим. Повір, лиса голова додає тобі більше балів до скарбнички привабливості, ніж жалюгідне приховування острівка з лисиною трьома волосинами.

4. Правильний гардероб

Твій особистий стиль так само важливий, як і твій зовнішній вигляд. Тобі не обов'язково пробувати кожен тренд або ганятися за модними течіями. Просто обирай одяг, який підходить тобі, підкреслює твою статуру та додає тобі впевненості.

Додай якісь цікаві акценти. Носи аксесуари. А також не забувай турбуватися про взуття. Воно має бути доглянутим і чистим.



Будь стильним, але не заручником трендів / Фото garetsvisual

5. Почуття гумору

Так, це відмінне доповнення до твоєї скарбнички привабливості. Ти можеш бути цілою іконою стилю. Але за відсутності почуття гумору це просто не має ніякого значення. Твоє вміння змушувати людей усміхнутися додає привабливості. І з цим ніхто не сперечатиметься.

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Для того, щоб бути привабливим, не потрібно витрачати шалені суми та стояти цілими днями перед дзеркалом. Слідкуй за порядком на голові та в голові. Не забувай приймати душ і вмивати обличчя. Турбуйся про те, що та як ти носиш. І не забувай підкріплювати все почуттям гумору, яке стане вишенькою на торті.