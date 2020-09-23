53-річна зірка Playboy Памела Андерсон любить гаряченьке. Причому у прямому і переносному значенні цього слова. Так, акторка та фотомодель виклала в мережу світлини, на яких вона порається по кухні в однісінькому спідньому. Гарячі фото Андерсон оцінили не лише її підписники, а й уся наша редакція. Тож ми вирішили, що й ти повинен їх побачити.

Памела Андерсон на своєму прикладі доводить, що колишніх зірок Playboy не буває. Тож залюбки оголяється на камеру та ділиться своїми світлинами з прихильниками. А Men 24 уже традиційно показує сексуальні фото знаменитостей, які не дають нам спати.

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На жаль, на фото не дуже видно, що ж саме випікає Памела Андерсон. Та й серія світлин супроводжується лише смайликом ананаса. Але, на щастя, її у коментарях спитали, над чим же чаклує зірка Playboy. Вона відповіла, що у духовці готується тост з люцерни з ананасом. Не дуже розуміємо, про що вона, але звучить як ресторанна страва.

Ми, звичайно ж, не сумніваємося у тому, що Андерсон – неймовірна ґаздиня. Принаймні, якщо вона ходить по кухні у такому образі, то будь-яка їжа буде смачною гарантуємо!

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