53-летняя звезда Playboy Памела Андерсон любит горяченькое. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Так, актриса и фотомодель выложила в сеть фотографии, на которых она готовит в нижнем белье. Горячие фото Андерсон оценили не только ее подписчики, но и вся наша редакция. Поэтому мы решили, что и ты должен их увидеть.

Памела Андерсон на своем примере доказывает, что бывших звезд Playboy не бывает. Поэтому охотно обнажается на камеру и делится своими фотографиями с поклонниками. А Men 24 уже традиционно показывает сексуальные фото знаменитостей, которые не дают нам спать.

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К сожалению, на фото не очень видно, что же выпекает Памела Андерсон. И серия фотографий сопровождается только смайликом ананаса. Но, к счастью, на у нее в комментариях спросили, над чем же колдует звезда Playboy. Она ответила, что в духовке готовится тост из люцерны с ананасом. Не очень понимаем, о чем она, но звучит как ресторанное блюдо.

Мы, конечно же, не сомневаемся в том, что Андерсон – невероятная хозяйка. По крайней мере, если она ходит по кухне в таком виде, то любая еда будет вкусной гарантируем!