Та розвинутися настільки, щоб здобути здатність міжзоряних мандрівок. А отже, Землю інопланетяни вже мали б відвідувати. Чи ні?
Також цікаво Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Тропічний: спробуй себе в ролі барMENa
"Пояснення відсутності інопланетян на Землі" Майкла Харта
У 1975 році відомий вчений Майкл Харт написав статтю "Пояснення відсутності інопланетян на Землі".
Ми бачимо, що на Землі зараз немає розумних істот з космосу. Це найкраще можна пояснити гіпотезою, що в нашій галактиці немає інших розвинених цивілізацій,
– запевнив він.
А проте й зауважив, що відповідь не остаточна, і потрібні ще дослідження біохімії, формування планет та атмосфер. Теоретично ж розумні інопланетяни з-за меж Чумацького Шляху могли відвідати Землю – колись давно.
Але наукових свідчень таких відвідувань немає. Тому вчений запропонував 4 пояснення, чому ми досі не зустріли інопланетян:
- Перше – інопланетяни не змогли подолати фізичні труднощі, "які роблять космічні подорожі нездійсненними" (астрономічні, біологічні чи інженерні).
- Друге – інопланетяни з якихось своїх міркувань просто вирішили ніколи не відвідувати Землю.
- Третє – далекі розвинені цивілізації за межами Землі виникли порівняно недавно, і ще не розвинулися до тієї міри, аби навчитися досягати Землі.
- І четверте – люди просто не бачили інопланетян, хоча вони вже й відвідували Землю у минулому.
Художня ілюстрація планети в системі TRAPPIST-1 / Фото NASA
Френк Тіплер: "Позаземного розуму не існує"
Френк Тіплер з Університету Тулейна у 1980 році в роботі "Позаземного розуму не існує" міркував, як можна здобути ресурси для міжзоряних подорожей.
- На його думку, це міг би зробити якийсь самовідтворюваний штучний інтелект.
- Тобто він мав би рухатися від зоряної системи до зоряної системи, створюючи копії себе під час подорожі.
- Але на Землі таких технологій немає. Та й доказів існування чогось подібного у Всесвіті людство теж немає.
Звідси Тіплер зробив висновок, що люди, ймовірно, є єдиним інтелектом Всесвіту. А ті, мовляв, хто вірить у позаземний розум, як і ентузіасти НЛО, марно сподіваються на якесь "дивовижне міжзоряне втручання".
Та при чім тут парадокс Фермі й що це таке? Про це читай у наступній статті вже післязавтра!