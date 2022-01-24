Да развиться настолько, чтобы обрести способность межзвездных путешествий. А значит, Землю инопланетяне уже должны были посещать. Или нет?

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"Объяснение отсутствия инопланетян на Земле" Майкла Харта

В 1975 году известный учёный Майкл Харт написал статью "Объяснение отсутствия инопланетян на Земле".

Мы видим, что на Земле сейчас нет разумных существ из космоса. Это лучше всего объяснимо гипотезой, что в нашей галактике нет других развитых цивилизаций,

– заверил он.

Однако и заметил, что ответ не окончательный, и нужны еще исследования биохимии, формирования планет и атмосфер. Теоретически ведь умные инопланетяне из-за пределов Млечного Пути могли посетить Землю – когда-то давно.

Но научных свидетельств таких посещений нет. Поэтому ученый предложил 4 объяснения, почему мы до сих пор не встретили инопланетян:

Первое – инопланетяне не смогли преодолеть физические трудности , "которые делают космические путешествия невыполнимыми" (астрономические, биологические или инженерные).

Второе – инопланетяне по каким-то своим соображениям просто решили никогда не посещать Землю.

Третье – далекие развитые цивилизации за пределами Земли возникли сравнительно недавно , и еще не развились до той степени, чтобы научиться достигать Земли.

И четвертое – люди просто не видели инопланетян, хотя те уже посещали Землю в прошлом.



Художественная иллюстрация планеты в системе TRAPPIST-1 / Фото NASA

Фрэнк Типлер: "Внеземного разума не существует"

Фрэнк Типлер из Университета Тулейна в 1980 году в работе "Внеземного разума не существует" размышлял, как можно получить ресурсы для межзвездных путешествий.

По его мнению, это мог бы сделать некий самовоспроизводимый искусственный интеллект.

То есть он должен двигаться от звездной системы к звездной системе, создавая копии себя во время путешествия.

Но на Земле таких технологий нет. Да и доказательств существования чего-то подобного во Вселенной человечество тоже не имеет.

Отсюда Типлер заключил, что люди, вероятно, являются единственным интеллектом во Вселенной. А те, мол, кто верит во внеземной разум, как и энтузиасты НЛО, тщетно надеются на какое-то "удивительное межзвездное вмешательство".

Но при чем здесь парадокс Ферми и что это такое? Об этом читай в следующей статье уже послезавтра!