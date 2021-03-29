Бодибілдер і пауерліфтер Джуджімуфу, також відомий як Джон Колл, займався скелелазінням, гімнастикою та навіть жорстоко грав у регбі. І все це задля свого каналу на ютубі. В останньому відео він разом з іншим пауерліфтером Джоном Хаака спробував пройти смугу перешкод у стилі американського воїна-ніндзя.

Тренує пару спортсмен і колишній американський вояк-ніндзя, який запрошує їх у свій тренажерний зал, щоб вивчити основи.

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Вони починають з простого курсу спритності, який Джуджу називає "дитячими кроками". Це вимагає, щоб вони просто перетинали кімнату через серію піднятих поверхонь під різними кутами. По суті, підлога – це лава.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

"Постарайтеся зробити це повільніше", – рекомендує тренер після того, як Джуджу та Джон не змогли пройти з першої спроби.

Наступне завдання полягає в тому, щоб повиснути на перекладині, коли вона ковзає по парі похилих жердин. Потім стрибнути, схопитися за підвішану драбину та перетнути її платформу з іншого боку.

Джон жартома зауважив, що помре, виконуючи це випробування. Джуджу, який недавно збільшив свою вагу до 113 кілограмів, бореться з цим трохи більше. Вони обидва досягають успіху, коли справа доходить до "викривленої стіни", повністю підіймаючись та долаючи перешкоду.

Дивися відео, як пауерліфтери проходили смугу перешкод:

Потім їм пора пробігти усі 3 раунди з перешкодами поспіль, щоб назвати переможця. Природно, у цьому й проявляється загальний характер обох пауерліфтерів. На жаль, Джон закінчує випробування подертими руками. Але і він, і Джуджу насолоджуються можливістю спробувати себе у ролі американських воїнів-ніндзя.

От нещодавно пауерліфтер Едді Голл вирішив зійтися на боксерському рингу з олімпійським гімнастом Найлом Вілсоном. Якщо тебе хлопці на районі не називають "Горою", то ти точно не захотів би потрапити на один ринг з Едді Голлом. Пауерліфтер показав усю свою силу. На рингу, щоб ти розумів, зійшлися 190-сантиметровий силач і 170-сантиметровий крихітний хлопчина. Найл Вілсон буквально пропонує себе в ролі мішені для удару в живіт від людини, яка одного разу зробила станову тягу 500 кілограмів. Звичайно ж, на олімпійцеві був додатковий захист. Але на це все одно боляче дивитися.

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