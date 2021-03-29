Пауэрлифтер прошел полосу препятствий американского воина-ниндзя: крутое видео
Бодибилдер и пауэрлифтер Джуджимуфу, также известный как Джон Колл, занимался скалолазанием, гимнастикой и даже жестоко играл в регби. И все это для своего канала на ютьюбе. В последнем видео он вместе с другим пауэрлифтером Джоном Хаака попытался пройти полосу препятствий в стиле американского воина-ниндзя.
Источник:Men's Health
Тренирует пару спортсмен и бывший американский солдат-ниндзя, который приглашает их в свой тренажерный зал, чтобы изучить основы.
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Они начинают с простого курса ловкости, который Джуджу называет "детскими шагами". Это требует, чтобы они просто пересекали комнату через серию поднятых поверхностей под разными углами. По сути, пол – это лава.
"Постарайтесь сделать это медленнее", – рекомендует тренер после того, как Джуджу и Джон не смогли пройти с первой попытки.
Следующая задача состоит в том, чтобы повиснуть на перекладине, когда она скользит по паре наклонных жердей. Затем прыгнуть, схватиться за подвешенную лестницу и пересечь ее платформу с другой стороны.
Джон шутя заметил, что умрет, выполняя это испытание. Джуджу, который недавно увеличил свой вес до 113 килограммов, борется с этим немного больше. Они оба достигают успеха, когда дело доходит до "искривленной стены", полностью поднимаясь и преодолевая препятствие.
Смотри видео, как пауэрлифтеры проходили полосу препятствий:
Затем им пора пробежать все 3 раунда с препятствиями подряд, чтобы назвать победителя. Естественно, в этом и проявляется общий характер обоих пауэрлифтеров. К сожалению, Джон заканчивает испытания порванными руками. Но и он, и Джуджу наслаждаются возможностью попробовать себя в роли американских воинов-ниндзя.
Вот недавно пауэрлифтер Эдди Холл решил сойтись на боксерском ринге с олимпийским гимнастом Найлом Уилсоном. Если тебя ребята на районе не называют "Горой", то ты точно не захотел бы попасть на один ринг с Эдди Голлом. Пауэрлифтер показал всю свою силу. На ринге, чтобы ты понимал, сошлись 190-сантиметровый силач и 170-сантиметровый крошечный мальчик. Найл Уилсон буквально предлагает себя в качестве мишени для удара в живот от человека, который однажды сделал становую тягу 500 килограммов. Конечно же, на олимпийце была дополнительная защита. Но на это все равно больно смотреть.
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