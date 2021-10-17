Зауважимо, що в ударі є дещо більше, ніж просто сила. Мовиться про точність та швидкість, які також відіграють важливу роль. Його ж новою "жертвою" став автомат для визначення сили ударів.

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Під час відвідування спортивного фестивалю Арнольда у Великій Британії наш герой отримав можливість продемонструвати свою ударну міць. Він пройшов повз будку з боксерським тренажером для тестування сили. Кілька учасників уже встигли вразити автомат своїм пострілом. Причому найсильніший з них набрав 998 з 999 можливих. Перед Голлом стояла задача – вибити цю цифру!

Що цікаво, Едді Голл технічно ще перебував у періоді відновлення після недавньої випадковості під час спарингу. Тоді він пошкодив біцепс, який довелося відновлювати хірургічним шляхом. Однак це було на його лівій руці, тож нашому героєві вона не мала б завадити. Адже він може зробити потужний удар правою.

Перший удар Голла дозволяє набрати 962 бали, але кожному учаснику дається по три спроби. Його другий результат – 980, а третій – 994. Це добре, але все ж не найкращий результат дня.

Голл хоче зробити останню спробу. Він вивільняє всю свою силу в цьому ударі. І... екран миттєво стає чорним. Паверліфтер передбачає, що всередині машини перегорів запобіжник.

Дивися на відео, як Едді Голл зламав машину для перевірки сили удару:

"Що це означає, якщо я зламав автомат? Добре. Що ж, це хороший спосіб закінчити мій візит тут", – додає він.

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Такого ми ще не бачили. Підозрюємо, Едді Голл настільки розізлився в останній спробі, що вибив би й понад 1000, якби автомат дозволяв це зробити. Тож не дивно, що машина просто не витримала тиску.