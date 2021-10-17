Заметим, что в ударе есть нечто большее, чем просто сила. Говорится о точности и скорости, которые также играют важную роль. Его же новой "жертвой" стал автомат для определения силы ударов.

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Во время посещения спортивного фестиваля Арнольда в Великобритании наш герой получил возможность продемонстрировать свою ударную мощь. Он прошел мимо будки с боксерским тренажером для тестирования силы. Несколько участников уже успели поразить автомат своим выстрелом. Причем самый сильный из них набрал 998 из 999 возможных. Перед Холлом стояла задача – выбить эту цифру!

Что интересно, Эдди Холл технически еще находился в периоде восстановления после недавней случайности во время спарринга. Тогда он повредил бицепс, который пришлось восстанавливать хирургическим путем. Однако это было на его левой руке, поэтому нашему герою она не должна помешать. Ведь он может сделать мощный удар правой.

Первый удар Холла позволяет набрать 962 балла, но каждому участнику дается по три попытки. Его второй результат – 980, а третий – 994. Это хорошо, но все же не лучший результат дня.

Холл хочет сделать последнюю попытку. Он высвобождает всю свою силу в этом ударе. И... экран мгновенно становится черным. Пауерлифтер предусматривает, что внутри машины перегорел предохранитель.

Смотри на видео, как Эдди Холл сломал машину для проверки силы удара:

"Что это значит, если я сломал автомат? Хорошо. Что ж, это хороший способ закончить мой визит здесь", – добавляет он.

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