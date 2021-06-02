Пенелопа Крус розуміє, що своє розкішне тіло приховувати – справжній гріх. Тому вона регулярно знімається у спокусливих і відвертих образах. Усе для того, щоб кожен її прихильник міг насолодитися гарячими вигинами 47-річної красуні.
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На новій серії фото Пенелопу Крус можна побачити відразу у двох образах: у червоному боді, яке вона поєднала з поясом-спідницею; а також чорною сукнею до підлоги з екстремальним розрізом. Останній дозволяє насолодитися стрункими ніжками актриси.
Ми не подивовані, що пост Пенелопи Крус зібрав майже 300 тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Що за краса!";
- "Вау, розкішно";
- "Справжня досконалість";
- "Маєш неймовірний вигляд у червоному";
- "Ти виглядаєш приголомшливо";
- "Приваблива та молода";
- "Надзвичайна жінка";
- "Моя фаворитка";
- "Люблю тебе";
- "Найкрасивіша жінка на землі".
Ми у захваті від неймовірної Пенелопи Крус. Тож наполегливо рекомендуємо тобі підписатися на неї. Підозрюємо, що в актриси є ще багато спокусливих фотографій, які вона притримала на потім.
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