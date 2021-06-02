Пенелопа Крус понимает, что свое роскошное тело скрывать – настоящий грех. Поэтому она регулярно снимается в соблазнительных и откровенных образах. Все для того, чтобы каждый ее поклонник мог насладиться горячими изгибами 47-летней красавицы.

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На новой серии фото Пенелопу Крус можно увидеть сразу в двух образах: в красном боди, которое она соединила с поясом-юбкой; а также черным платьем в пол с экстремальным разрезом. Последний позволяет насладиться стройными ножками актрисы.

Мы не удивлены, что пост Пенелопы Крус собрал почти 300 000 лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

  • "Что за прелесть!";
  • "Вау, роскошно";
  • "Настоящее совершенство";
  • "Имеешь невероятный вид в красном";
  • "Ты выглядишь потрясающе";
  • "Привлекательная и молодая";
  • "Чрезвычайная женщина";
  • "Моя фаворитка";
  • "Люблю тебе";
  • "Самая красивая женщина на земле".

Мы в восторге от невероятной Пенелопы Крус. Поэтому настоятельно рекомендуем тебе подписаться на нее. Подозреваем, что у актрисы есть еще много соблазнительных фотографий, которые она придержала на потом.

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