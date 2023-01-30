Знайомся, наша нова героїня – 66-річна Елейн Вайт. Вона мешкає у місті Плано, що у штаті Техас. І до її будинку ледь не щоденно навідуються чоловіки. Можливо, це було б вкрай мило, якби не причина, через яку вони буквально штурмують оселю пенсіонерки.

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Чому до неї ходять чоловіки

Біля свого дому Вайн вирішила встановити табличку з написом "Келлі тут НЕ живе!". Жінка розлючена, адже її будинок буквально штурмують десятки чоловіків. А все тому, що вони вважали, що тут розташований бордель. Самі шоковані.



Жінка почепила табличку біля дому / Скриншот з відео

Жінка припускає, що всі ці чоловіки – жертви онлайн-шахраїв. Вона зверталася до поліцейських, щоб впоратися з навалою охочих до легких розваг. Але ніхто нікого не затримав. Тож вона пішла на радикальніший крок – розвісила таблиці, які б мали зупинити тих, хто рветься до її оселі.

Усе почалося рік тому. До її дому приходили чоловіки, котрі шукали то Ніккі, то Келлі, то якусь Ронду. Жінка розповіла, що розчарована та роздратована.

Як дорослий чоловік може піти в будинок по сусідству, думаючи, що вони займуться сексом? Скільки повій навколо – візьми одну. Дайте мені спокій. Я тут не для цього,

– наголосила вона.

За її словами, близько 25 чоловіків приходили до її дому. Кожен із них думав, що двері відчинить повія та запросить на інтимну зустріч. Причому, один із них подолав аж 450 миль (близько 724 кілометри), щоб віддатися плотським втіхам. Усі вони були різного віку, етнічної приналежності. Запам'ятався чоловік, який приїхав з ящиком пива.



Чоловіки іноді долають кілька сотень кілометрів / Скриншот з відео

Пістолет завжди напоготові

Вайт, щоб мати докази для поліції, встановила камеру відеодзвінка Ring. З її допомогою вона записувала чоловіків, які намагалися потрапити до її оселі. Правда, вони дуже швидко йдуть, коли дізнаються, що прибули не за адресою. Цікаво, що щонайменше двох чоловіків до оселі жінки відправила служба тайського масажу Північного Далласа.

Пенсіонерка надзвичайно радикальна. Вона розповіла, що завжди відчиняє двері із зарядженим пістолетом Smith & Wesson .357 Magnum напоготові.



Жінка завжди тримає пістолет напоготові / Скриншот з відео

Поліція повідомила мені, що навколо функціонують групи торгівлі людьми, і мою адресу, можливо, використали просто навмання. Що це з якогось секс-сайту, куди мерзенні старі ходять і шукають сексу. Вони платять за послуги, а потім отримують мою адресу й приїжджають сюди,

– обурено додала вона.

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Як бачиш, і такі казуси бувають. Маємо надію, сумнівне паломництво до оселі пані Вайт закінчиться. Якщо ж чоловіки будуть наполегливіше лізти до її дому, то маємо підозру, що наступна новина буде про те, що її Smith & Wesson .357 Magnum таки був використаний. Не надто хотілося б. Але ми чудово розуміємо жінку, яка не може спокійно перебувати у власному домі.