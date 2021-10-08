Певица Лорин вызывает неподдельный восторг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она позволяет себе выкладывать довольно смелые кадры. Как, например, вот этот. На нем победительница Евровидения-2012 позирует в костюме, одетом на голое тело. Максимум внимания к себе, как ты уже понял, привлекает бюст красавицы!

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Фотография Лорин чрезвычайно сильно понравилась ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Мне нравится это фото";
  • "Твои формы просто безупречны";
  • "Статуя Свободы";
  • "Моя кошечка";
  • "Твоя сила впечатляет";
  • "Люблю тебя";
  • "Такие фотографии вдохновляют";
  • "Сколько же в тебе силы?".

Лорин показала обнаженную грудь в сети
Певица Лорин примерила костюм на голое тело / Фото с инстаграма Лорин

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Лорин – одна из тех крутых исполнителей, за которым так и хочется следить в инстаграме. Поэтому не поленись подписаться на нее. Гарантируем, тебе понравится то, что она регулярно выкладывает в сети!