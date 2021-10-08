Певица Лорин вызывает неподдельный восторг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она позволяет себе выкладывать довольно смелые кадры. Как, например, вот этот. На нем победительница Евровидения-2012 позирует в костюме, одетом на голое тело. Максимум внимания к себе, как ты уже понял, привлекает бюст красавицы!

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Фотография Лорин чрезвычайно сильно понравилась ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Мне нравится это фото";

"Твои формы просто безупречны";

"Статуя Свободы";

"Моя кошечка";

"Твоя сила впечатляет";

"Люблю тебя";

"Такие фотографии вдохновляют";

"Сколько же в тебе силы?".



Певица Лорин примерила костюм на голое тело / Фото с инстаграма Лорин

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