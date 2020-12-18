Томом Гарді захоплюються мільйони людей по всьому світу. І на це впливають не лише його крута акторська гра, а й татуювання, які прикрашають його тіло. Men 24 спробує розібратися, що ж означають деякі з малюнків на тілі Тома Гарді.

Тіло Тома Гарді – справжній мольберт. На ньому нанесено величезну кількість малюнків. І кожен з них має певне значення для актора. Читай на Men 24, що ж означають тату на тілі Тома Гарді.

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Тату на спір

Почнемо з кумедної ситуації, в яку вляпався Том Гарді. Йому довелося набити на своєму тілі напис "Лео знає усе". І тут немає нічого дивного, адже Гарді та Ді Капріо побилися об заклад. Той, хто програв, змушений був набити татуювання на вибір переможця.

Перше тату у 15 років

Коли Томові Гарді було усього 15 років, він зробив своє перше тату. Він наніс лепрекона на праву руку. Це ода його ірландському походженню. Актор пов'язаний зі Смарагдовим островом завдяки своїй мамі Ганні, мисткині та художниці.



Перше своє тату Гарді набив у 15-річному віці / Фото pinterest

Тату, присвячені сім'ї

На його тілі є слова "Padre Fiero", що означають "гордий батько". У нього також є вислів "Figlio Mio Bellissimo" на нижньому правому біцепсі – "мій прекрасний син".



Тату "гордий батько" прикрашає ключицю актора / Фото pinterest



Figlio Mio Bellissimo він присвятив своєму синові / Фото pinterest

На животі актора написано "Till I die SW". Він зробив це татуювання для своєї колишньої дружини Сари Ворд. Але він також присвятив їй ще одне. Актор набив дракона на лівій руці. Це тому, що вона народилася у рік Дракона.

Це те, що ви називаєте помилковим татуюванням,

– сказав він пізніше.



Till I die SW – татуювання, присвячене колишній дружині Сарі Ворд / Фото pinterest

Том також зробив татуювання з зіркою на лівому плечі, коли дізнався, що Рейчел Спід, колишня кохана, вагітна.

У нього на тілі також є ім'я нинішньої дружини Шарлотти. З нею він одружився у 2014 році. У пари є син Луї.



Коханій Шарлотті він теж присвятив тату на своєму тілі / Фото esquire

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Тату, присвячене агентці

Лінді Кінг, агентка Тома Гарді, допомогла йому стати успішним актором. Тож її ім'я також вписане на тілі актора. Гарді одного разу пообіцяв їй, що наб'є тату з її ім'ям, якщо вона зможе перенести його до Голлівуду. Слова він дотримався.

Мадонна з немовлям на руках

За словами Тома Гарді, малюнок з Мадонною з немовлям на руках особливий для нього.

"Це було про те, щоб піклуватися про мене. Я пройшов через багато, пішовши з дому, ставши батьком і виріс, щоб стати власною матір'ю. У мене є мати: вона приголомшлива. Але мова йде про те, щоб стати матір'ю моїм батькам, синові і мені самому, що дуже болісно", – розповів він в одному з інтерв'ю.



На його тілі також намальована Мадонна з немовлям на руках / Фото pinterest

Також малюнок містить цифри 848 – дату народження сина Луї (8 квітня 2008 року).

У зірки, народженої у Хамерсміті, є малюнок горизонту Лондона під татуюванням Мадонни. А ще у нього на грудях Юніон Джек.

Номер корпусу морської піхоти його найкращого друга Патріка – 1338046 – нанесений на його правій ключиці. Том сказав: "У мого персонажа у "Воїні" витатуйований ідентифікаційний номер бойового приятеля, тож я зробив це – і для фільму, і з поваги та любові до мого брата".



Також на його тілі нанесені цифри 1338046, присвячені найкращому другові / Фото esquire

Також на його тілі є татуювання ворона, всередині якого намальований кажан. Воно символізує 2 фільми, які принесли йому світове визнання: "Шалений Макс: Дорога гніву" та "Темний лицар повертається".

"Легенда Г'ю Ґласа" надихнула його нанести малюнок вовка, ворона та священного серця. Том говорить: "Це вовк, ворон і священне серце. Тож моє серце у мене в рукаві. Для мене ворон і вовк – важливі тварини".



На його тілі є тату, на які надихнув фільм "Легенда Г'ю Ґласа" / Фото pinterest

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Том Гарді – приклад того, що не варто наносити на тіло імена своїх коханих. А то потім доведеться шукати нову пасію, яку зватимуть так само як твою колишню. Якщо ж серйозно, то актор на власному прикладі показує, що твої тату про самобутність та сенс. Про те, звідки ти родом, хто поруч з тобою та хто допомагав тобі стати твердо на ноги!