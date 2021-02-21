Если ты давно вынашиваешь мечту о татуировке, но никак не можешь определиться с местом ее нанесения, мы попробуем тебе помочь. Men 24 знает как минимум несколько мест на теле, где можно набивать свою первую татуировку.

Татуировка должна украсить твоё тело. Поэтому нужно ответственно подойти не только к выбору эскиза, но и к месту, где ты ее нанесешь.

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Например, эксперты не рекомендуют татуировать части тела, которые подвергаются воздействию солнца, ведь со временем они будут терять свое качество. Также не стоит использовать те участки тела, которые могут подвергаться возрастным изменениям. Поэтому набивать тату на животе – не лучшая идея.



Чем больше татуировка находится на солнце, тем быстрее она теряет свое качество / Фото Unsplash

5 лучших мест для татуировок

1. Татуировка на спине

Когда дело доходит до того, чтобы татуировка держалась долго, спина – отличное место. С возрастом спина, как правило, не меняется сильно. Это довольно плотное место, и татуировка в этой области не считается особенно болезненной, поскольку кожа на спине толще.

2. Татуировка на внутренней части руки

Ультрафиолетовые лучи обычно является причиной того, что татуировка со временем теряет часть своего внешнего вида. Это в первую очередь влияет на такие части, как руки, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца. Но можно нанести рисунок на внутреннюю сторону руки. Можно выбрать, например, зону у бицепса, которая постоянно будет прикрытой рукавом.



Внутренняя часть руки идеально подходит для татуировки / Фото Unsplash

3. Татуировка на плече

Плечи также являются одной из тех областей, которые не очень часто бывают на свежем воздухе. И меняются они не слишком. Поэтому можно спокойно выбирать именно плечи для того, чтобы нанести татуировку.

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4. Татуировка ниже ключицы

Если ты думаешь о татуировке на груди, нижняя часть ключицы может быть хорошим вариантом. Она также в основном покрыта одеждой и не сильно меняет свою форму. На самой ключице делать татуировку достаточно больно, поэтому выбирай зону чуть ниже.



Также ты можешь сделать тату ниже ключицы / Фото Unsplash

5. Татуировка на бедре

Можно также сделать татуировку на бедре. Но здесь нужно понимать, что тебе нужно будет регулярно брить ноги, чтобы рисунок не прятался за волосяным покровом. Но если ты, например, профессиональный спортсмен, и так избавляешься лишней растительности на ногах, то можешь смело выбирать именно бедра для нанесения рисунка.

Не забывай посоветоваться с тату-мастером. Он сможет помочь тебе выбрать идеальный рисунок, который будет украшать твоё тело. Также расскажет, как правильно ухаживать за татуировкой, чтобы она как можно дольше сохраняла свой внешний вид.