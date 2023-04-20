Ми назвемо тобі 5 поширених помилок, яких припускаються практично всі, хто робить татуювання вперше. Намагайся їх уникнути, щоб малюнок на твоєму тілі був прикрасою, а не лякав людей навколо та й тебе самого.

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1. Не той тату-майстер

Слід розуміти, що не кожна людина, яка робить татуювання, добре володіє цим ремеслом. А ще не всі можуть втілити у життя твої задуми. Тож варто прискіпливо підійти до вибору майстра, який наноситиме малюнок на твоє тіло.

2. Нехтування авторськими правами

Плагіат – це не круто. Татуювання мають бути унікальними, незалежно від того, наскільки простим є дизайн. Тому, якщо тобі сподобався дизайн з мережі, краще спитати майстра, чи може він на його основі створити для тебе унікальний дизайн. Таким чином ти не вкрадеш чуже татуювання, а надихнешся ним.

3. Неправильне місце

Найкраще для першого татуювання обирати місця з товстішою шкірою або ті, де більше жиру чи м'язів. До прикладу, плечі, спину, стегна. По-перше, менше болітиме. По-друге, татуювання краще зберігатимуть свій первозданний вигляд. Але…



Руки – популярне місце для нанесення татуювання / Фото freepik

4. Неправильний догляд за татуюванням

Усе можна зіпсувати, якщо неправильно доглядати за татуюванням. Слід пам'ятати, що впродовж тижня – двох тобі слід мити зону татуювання двічі на день водою та регулярно наносити крем. Також необхідно оберігати його від сонячних променів. Загалом, прислухайся до порад, які тобі дасть тату-майстер. І не нехтуй ними!

5. Неготовність до змін

Яким би не був догляд, твої татуювання зазнаватимуть змін. Більшість ліній з часом стануть трохи ширшими, дрібні деталі можуть зникнути, а іноді місцями колір вицвітають. Усе це нормально. Крім того, слід розуміти, що твоя шкіра змінюватиметься, з'являтимуться зморшки та втрачатиметься еластичність.

Тож, якщо обираєш тату з дрібними написами або деталями, то будь готовим, що з часом вони можуть перетворитися на кашу з чорнила. Якщо що, то ми попереджали.

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Перше татуювання – це завжди хвилюючий і цікавий досвід. Підійди до цього відповідальніше. Придумайте спільно з тату-майстром крутий дизайн. Обери оптимальне місце та прикрась своє тіло малюнком, який тішитиме твоє око.