Отже, хто такий Йоганн Кеплер? Та у чому суть його першого й другого законів? Розповідаємо.

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Що люди Європи знали про рух планет у Сонячній системі до Кеплера

Йоганнес Кеплер окреслив закони руху планет на початку XVII століття. Доти ж міркування європейського люду про Сонячну систему та космос загалом були хаотичними.

Під впливом християнської релігії, яка називала Землю та людину вінцем творінь Бога, середньовічна наука також вважала Землю центром і Сонячної системи, і загалом Всесвіту.

і Сонячної системи, і загалом Всесвіту. Звісно, моделі геліоцентричні (які припускали, що не Сонце літає навколо Землі, а навпаки) також були, і немало – від Аристарха Самоського у Давній Греції до Миколи Коперніка у XVI столітті.

А проте вони малювали орбіти планет гарненькими колами. Натомість закони Кеплера пояснюють зірку не як центр моделі, а як фокусну точку, навколо якої планети рухаються зі змінною швидкістю, залежною від відстані до зірки.

Хто такий Йоганнес Кеплер

Йоган (Йоганнес) Кеплер народився у 1571. І захопився астрономією ще змалку, спостерігаючи за кометою у 1577, потім – за місячним затемненням у 1580. Захоплення тривало усе його життя.

У 1600 році цей німецький астроном і математик відвідав Прагу, щоб працювати з відомим вченим Тихо Браге .

. Той бачив потенціал Кеплера, і, кажуть, навіть трохи заздрив йому.

Не розкриваючи усіх своїх підрахунків, Браге дав Кеплеру завдання – вивчити орбіту Марса. І от…



Тихо Браге та Йоганнес Кеплер / Ілюстрація з твітера 1571johannes

І от поки Браге удосконалював свою геоцентричну модель Сонячної системи (тобто із Землею в центрі), Кеплер почав розуміти, що не все так просто.

Перший і другий закони Кеплера

Орбіта Марса погано вписувалася у геоцентричну модель. Погано вписувалася вона і ранні моделі Коперніка, у яких орбіти планет мали вигляд ідеальних кіл. Так Йоган Кеплер і з'ясував, що орбіти планет більше схожі на еліпси.

Отже, маємо перший закон Кеплера: "Орбіта планети є еліпсом із Сонцем в одному з двох фокусів".

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Що це за два фокуси?

Тут треба додати трішки математики й навести визначення: еліпс – це лінія довкола двох точок фокусів, причому сума відстаней до цих фокусів однакова для кожної точки на лінії.

За Кеплером, зірка перебуває в одній (приблизно) з цих точок фокусів, а планета рухається по лінії еліпса (також, ясна річ, приблизно).

Чому так?

Планета та її зірка обертаються навколо спільного центру мас, але маса зірки набагато більша, ніж маса планети.

Тож цей центр мас не просто розташований ближче до зірки, а взагалі часто лежить навіть під її поверхнею.

Логічно, тут же ж маємо і другий закон Кеплера: коли планета перебуває найближче до своєї зірки (у точці перигелію), то рухається найшвидше. І навпаки, коли планета летить найдальше від зірки (в афелії), то рухається найповільніше.

А от третій закон Йоганнес Кеплер сформулював аж через десять років після перших двох. Детально про нього – у наступній статті (очікуй на Men 24 зранку неділі 30 січня).