27-летняя звезда UFC Пейдж Ванзант в очередной раз порадовала поклонников соблазнительными фото. На этот раз сексуальная спортсменка снялась в крошечном купальнике, щеголяя роскошной фигурой во время занятия йогой. Наслаждайся порцией красоты от Пейдж Ванзант на Men 24!

Пейдж Ванзант знает то, что нравится ее подписчикам больше всего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она регулярно снимается в откровенных нарядах и соблазнительных купальниках. Звезде UFC есть что показать своим фанатам!

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"Иногда я занимаюсь йогой", – написала она под постом.

Такая йога однозначно понравится каждому. И это неудивительно, ведь можно полюбоваться соблазнительными изгибами звезды UFC. Подписчики Пейдж Ванзант буквально засыпали своего кумира комплиментами:

"Ты неотразима";

"Иметь такой внешний вид – незаконно";

"Я много бы сделал, чтобы быть ковриком для йоги";

"Вау, пахнет жареным";

"Научи меня заниматься йогой";

"Мне нравится как ты это делаешь".

На этой серии фото она решила не останавливаться, выложив еще одно соблазнительное фото в купальнике. Оно тоже безумно понравилось подписчикам красавицы.

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