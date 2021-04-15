Звезда UFC занялась сексуальной йогой в купальнике: горячие фото спортсменки
27-летняя звезда UFC Пейдж Ванзант в очередной раз порадовала поклонников соблазнительными фото. На этот раз сексуальная спортсменка снялась в крошечном купальнике, щеголяя роскошной фигурой во время занятия йогой. Наслаждайся порцией красоты от Пейдж Ванзант на Men 24!
Источник:инстаграм Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант знает то, что нравится ее подписчикам больше всего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она регулярно снимается в откровенных нарядах и соблазнительных купальниках. Звезде UFC есть что показать своим фанатам!
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"Иногда я занимаюсь йогой", – написала она под постом.
Такая йога однозначно понравится каждому. И это неудивительно, ведь можно полюбоваться соблазнительными изгибами звезды UFC. Подписчики Пейдж Ванзант буквально засыпали своего кумира комплиментами:
- "Ты неотразима";
- "Иметь такой внешний вид – незаконно";
- "Я много бы сделал, чтобы быть ковриком для йоги";
- "Вау, пахнет жареным";
- "Научи меня заниматься йогой";
- "Мне нравится как ты это делаешь".
На этой серии фото она решила не останавливаться, выложив еще одно соблазнительное фото в купальнике. Оно тоже безумно понравилось подписчикам красавицы.
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Мы настоятельно рекомендуем не только поставить лайк Пейдж Ванзант, но и подписаться на нее. Впереди еще много горяченького от настоящей звезды UFC!
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