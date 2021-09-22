На них Люсія Яворчекова позує у бікіні, яке виграшно підкреслює її пишні форми. Будь максимально обережним, адже від цих світлин дуже важко відірвати погляду.

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За лічені години серія фотографій Люсії Яворчекової зібрала майже 120 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Тож спочатку читаємо найкращі з них, а потім уже насолоджуємося спокусливими формами фітнес-моделі:

"Ти дуже красива";

"Приголомшлива";

"Ну і як тепер заснути?";

"Глибоко, сексуально, неймовірно";

"Надзвичайно жіночна та чарівна";

"Це до біса гарячі фото";

"Твоє тіло надзвичайно сексуальне".



Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової



Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової



Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож долучайся і ти до армії підписників фітнес-моделі. Це дозволить одним із перших насолоджуватися порцією спокуси від неї!