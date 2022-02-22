У 2022 на заваді не стало нічого, що не може не радувати. Але Олімпіада вже минула, тож нині просто згадаємо кілька незвичних правил, про які ти точно не знав, але яких насправді неухильно дотримуються олімпійці.

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Суворі та незвичайні олімпійські правила

Боксери мають бути гладенько поголені

Учасники змагань з боксу на Олімпіадах не можуть виходити на ринг з вусами чи бородою.

Легкоатлети можуть не носити взуття

Є правила щодо взуття, яке можна вдягати спортсменам на Олімпіадах, а яке не можна. Та найкумедніше, що вони взагалі можуть взуття і не носити.

Гімнастки не мають права малювати нігті барвистим лаком

Барвистий макіяж – прошу дуже. А от лак для нігтів яскравих кольорів – зась. Гімнастки можуть мати лак нейтральний, або, ще краще, не мати взагалі.

Під час змагань олімпійські спортсмени не мають права на протест

Так, спортсменам суворо заборонено висловлювати будь-які протести – на ігровому майданчику, в олімпійському селищі, під час церемоній нагородження, на церемоніях відкриття та закриття. Правило запровадили перед змаганнями 2020 року, воно зустріло значний опір, а проте – таки є.

Спортсмени можуть мати індосамент, але говорити про нього – ні

На Олімпійських іграх індосаменти не заборонені самі по собі, але спортсмени не мають права згадувати про них, а компанії не мають права рекламувати спортсмена.

Довідка. Індосамент у спорті – це угода спортсмена та компанії, яка хоче, щоб ім’я саме цього спортсмена асоціювалося у споживача з продукцією саме цієї компанії. У такий спосіб спортсмен спонсорує продукт своїм іменем, а компанія спонсорує спортсмена – своїми грошима.



Олімпіади – особливі змагання, серед іншого й своїми правилами / Фото unsplash

Фігуристи зобов'язані носити штани, а фігуристки – спідниці

Фігуристи-чоловіки повинні виходити на змагання у штанах – це вимога дрес-коду. Десь може й дискримінаційна, але – вже як є. Зауваж, жінкам штанів не можна, навіть прозорих. Дозволені тільки спідниці.

Учасники скелетону не зобов'язані залишатися на санчатах

Скелетон – спорт, у якому учасники спускаються з крижаного пагорба на санчатах. Причому їх ніхто не зобов'язує весь час заїзду сидіти саме у своєму спортивному снаряді. Тобто, спортсмен може спокійно зійти з саней, підштовхнути їх, посунути, повернутися або переміщати. Але все це – тільки коли спортсмен перетне фінішну лінію. От таке от правило.

Деякі спортсмени мають право пити

Тут, ясна річ, мовиться про алкоголь, а не про воду. Міжнародний олімпійський комітет дозволяє пити, і спортсмени навіть можуть привезти у селище власний алкоголь. А проте деякі національні олімпійські комітети алкоголь забороняють.

Олімпійці не можуть публікувати фотографії у соцмережах

Спортсмени можуть користуватися смартфонами та публікувати повідомлення у соціальних мережах під час Ігор. Але – не фотографії чи відео, на яких є хоча б частинка змагального майданчика чи зони за лаштунками.

Учасники змагань BMX повинні заправляти свої сорочки

Ну от так: гарно тобі, не гарно, але якщо ти спортсмен BMX, то мусиш заправляти свою сорочку.