В 2022 ничто не помешало, что не может не радовать. Но Олимпиада уже прошла, поэтому сейчас просто вспомним несколько необычных правил, о которых ты точно не знал, но которых на самом деле неукоснительно придерживаются олимпийцы.

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Строгие и необычные олимпийские правила

Боксеры должны быть гладко выбриты

Участники соревнований по боксу на Олимпиадах не могут выходить на ринг с усами или бородой.

Легкоатлеты могут не носить обувь

Есть правила по обуви, какую можно одевать спортсменам на Олимпиадах, а какую нельзя. Но самое забавное, что они вообще могут обувь и не носить.

Гимнастки не имеют права рисовать ногти ярким лаком

Красочный макияж – прошу очень. А вот лак для ногтей ярких цветов – нельзя. Гимнастки могут нанести лак нейтральный или, еще лучше, не наносить вообще.

В ходе соревнований олимпийские спортсмены не имеют права на протест

Да, спортсменам строго запрещено выражать какие-либо протесты – на игровой площадке, в олимпийском поселке, во время церемоний награждения, на церемониях открытия и закрытия. Правило ввели перед соревнованиями 2020 года, оно встретило значительное сопротивление, однако все-таки есть.

Спортсмены могут иметь индоссамент, но говорить о нем – нет

На Олимпийских играх индоссаменты не запрещены сами по себе, но спортсмены не вправе упоминать о них, а компании не имеют права рекламировать спортсмена.

Справка. Индоссамент в спорте – это соглашение спортсмена и компании, желающей, чтобы имя именно этого спортсмена ассоциировалось у потребителя с продукцией именно этой компании. Таким образом спортсмен спонсирует продукт своим именем, а компания спонсирует спортсмена своими деньгами.



Олимпиады – особые соревнования, среди прочего и своими правилами / Фото unsplash

Фигуристы обязаны носить брюки, а фигуристки – юбки

Фигуристы-мужчины должны выходить на соревнования в штанах – это требование дресс-кода. Где-то может и дискриминационная, но уж как есть. Заметь, женщинам брюк нельзя, даже прозрачных. Разрешены только юбки .

Участники скелетона не обязаны оставаться на санках

Скелетон – спорт, при котором участники спускаются с ледяного холма на санках. Причем, их никто не обязывает все время заезда сидеть именно в своем спортивном снаряде. То есть спортсмен может спокойно сойти с саней, подтолкнуть их, подвинуть, вернуться или перемещать. Но все это – только когда спортсмен пересечет финишную линию. Вот такое вот правило.

У некоторых спортсменов есть право пить

Здесь, конечно, речь об алкоголе, а не о воде. Международный олимпийский комитет позволяет пить, и спортсмены могут даже привезти в поселок собственный алкоголь. Однако некоторые национальные олимпийские комитеты алкоголь запрещают.

Олимпийцы не могут публиковать фотографии в соцсетях

Спортсмены могут использовать смартфоны и публиковать сообщения в социальных сетях во время Игр. Но – не фотографии или видео, на которых есть хотя бы частица площадки для состязания или зоны за кулисами.

Участники соревнований BMX должны заправлять свои рубашки