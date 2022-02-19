Плоский живіт гарантовано: 5 харчових звичок, які має виробити кожен чоловік

Ми продовжуємо нагадувати тобі, що робота над своїм тілом – це не лише про відвідування спортзалу. Варто також переглянути свій раціон, щоб досягнути бажаних результатів.

Розказуємо, які харчові звички потрібно виробити чоловікові, щоб отримати плоский живіт. Вони не лише позитивно вплинуть на твою статуру, а й покращать самопочуття. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Зауважимо, що кожна порада може як допомогти, так і нашкодити. Пам'ятай про розумний підхід до дієти. Якщо ми і рекомендуємо замінити улюблений бургер на стейк, то це не означає, що ти маєш з'їдати величезні порції. Усе корисне, але в міру!

1. Підтримуй баланс

Ти повинен розуміти, що не всі калорії однакові. 1000 калорій з піци та 1000 калорій з кількох прийомів їжі засвоюються організмом по-різному. Ба більше, вони й впливають на твій рівень енергії інакше.

Тобі потрібно зосередитися на макронутрієнтах: білках, вуглеводах, жирах. Відстежуй, щоб ти отримував потрібну кількість щодня.

Це те, що дасть твоєму тілу всі поживні речовини, необхідні для щоденної роботи у тренажерному залі, нарощування м'язової маси та самовідновлення. Також баланс дозволить тобі уникати накопичення жиру. Тут ми розповідали, скільки білка ти повинен з'їдати на кілограм своєї ваги.



Турбуйся про баланс макронутрієнтів у раціоні / Фото Brooke Lark

2. Уникай переробленої їжі

У твоєму раціоні має бути мінімум продуктів, які пройшли обробку. Найкраще, що ти можеш зробити, – самостійно готувати їжу. Віддай перевагу свіжим овочам, фруктам, м'ясу, рибі та птиці. Це, до слова, полегшить тобі підрахунок макронутрієнтів.

Також краще відмовитися від консервацій, магазинних соусів, напівфабрикатів. Та й узагалі всього, чий склад може викликати низку сумнівів. Ти ж не заправляєш автомобіль поганим паливом?

3. Плануй своє меню

Багато проблем неправильного харчування виникають через відсутність порядку. Щоб боротися з цим, бажано мати план з меню, в якому ти можеш знати, що збираєшся їсти протягом дня або тижня.

Завдяки цьому ти зможеш продуманіше здійснювати покупки. А ще ти матимеш можливість робити заготовки якщо не на тиждень, то на день. А це суттєво зекономить тобі час.

Ти можеш сміливо готувати собі їжу на тиждень та зберігати її у морозильній камері. Так ти не лише знатимеш, що їси, а й матимеш можливість контролювати надходження калорій.



Готуй собі їжу на день або цілий тиждень / Фото Jason Briscoe

4. Підходь з розумом до замовлень у кафе

Зміна дієти не означає, що ти більше не ходитимеш в улюблені кафе або не гулятимеш з друзями. Це просто означає, що тобі потрібно більше думати, коли ти робитимеш замовлення. Ось і все.

Наприклад, у піцерії ти можеш спокійно замовити салат. У ньому буде і джерело білка, і клітковина, і достатня кількість вуглеводів. Ба більше, ти споживатимеш меншу кількість калорій, але відчуватимеш ситість значно довше.

5. Позбудься позиції "Все або нічого"

Неможливо постійно підтримувати на 100% здорову й ідеальну дієту. Але якщо ти зробиш помилку, потішиш себе чимось не надто корисним, це не означає, що ти можеш продовжувати у тому ж дусі. Перестань думати, що у тебе весь час усе має бути під контролем.

Ти можеш хитрувати, але постарайся звести це до мінімуму. Головне – не зробити так, щоб ці харчові шахрайства стали основою твого раціону.

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Візьми на озброєння ці харчові звички, щоб підтримувати своє тіло у бездоганній формі. Переглянь свій раціон, займися фізичною активністю. І ти просто не захочеш зупинитися на досягнутому.

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