Твій раціон повинен бути збалансованим, а також різноманітним. Це особливо важливо тоді, коли ти працюєш над власним тілом. Ми ж розповімо, на які продукти варто налягати, щоб після тренувань твої м'язи лише зростали.

Варте уваги Оленина на полум'яному розмарині та коктейль Truffle-Tini: варіанти фудпейрингу

Шпинат

Як і багато овочів сімейства хрестоцвітих, шпинат допомагає запобігти запаленню, оскільки містить вітаміни B, C і A. Він також забезпечує 5 грамів білка на чашку і може споживатися різними способами, у тому числі у форматі смузі, які легко носити із собою.



Шпинат містить не лише білок, а й багато вітамінів / Фото Louis Hansel

Яйця

Вони є відмінним джерелом білка і довше зберігають почуття ситості. Ось чому особливо корисно їсти яйця на сніданок після ранкового тренування. Яйця також містять вітаміни A, D, E, B12, B6 та K.

Горіхи

Горіхи містять багато необхідних поживних речовин і мікроелементів, таких як білок, клітковина та корисні жири. Все, що тобі потрібно, це жменя після тренування, і ти можеш їсти її окремо, як перекус, додавати в коктейлі, салати тощо.



У твоєму раціоні обов'язково мають бути горіхи / Фото Alisha Hieb

Банан

Цей фрукт дуже багатий на калій, містить клітковину, яка зменшує напади голоду протягом дня, його легко носити з собою. А ще він відмінно підходить для надання смаку протеїновим коктейлям.

Зелений чай

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Physiology and Behavior, чоловіки, які вживали 500 міліграмів екстракту зеленого чаю, зменшували ушкодження м'язів, пов'язане з фізичними вправами. Зелений чай – гарне джерело антиоксидантів і поліфенолів, які допомагають регулювати окисні ушкодження, спричинені фізичними вправами та повсякденною діяльністю.



Зелений чай зменшує ушкодження м'язів / Фото Hans Vivek

Це цікаво Продукти, які обов'язково мають бути у фітнес-раціоні кожного чоловіка

Додай ці продукти до свого раціону. Вони допоможуть не лише відновитися м'язам після тренування, а й успішно рости. Головне – пам'ятати про кількість. Та ж сажа жменя горіхів не має бути аж занадто великою. Бо в такому разі користі від її поїдання буде менше.