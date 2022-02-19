Плоский живот гарантирован: 5 пищевых привычек, которые должен выработать каждый мужчина

Мы продолжаем напоминать тебе, что работа над своим телом – это не только посещение спортзала. Следует также пересмотреть свой рацион, чтобы достичь желаемых результатов.

Рассказываем, какие пищевые повадки нужно выработать мужчине, чтобы получить плоский живот. Они не только положительно повлияют на твое телосложение, но и улучшат самочувствие. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Заметим, что каждый совет может как помочь, так и навредить. Помни о разумном подходе к диете. Если мы и советуем поменять любимый бургер на стейк, то это не значит, что ты должен съедать большие порции. Все полезно, но в меру!

1. Поддерживай баланс

Ты должен понимать, что не все калории одинаковы. 1000 калорий из пиццы и 1000 калорий из нескольких приемов пищи усваиваются организмом по-разному. Более того, они и влияют на твой уровень энергии иначе.

Тебе нужно сосредоточиться на макронутриентах: белках, углеводах, жирах. Отслеживай, чтоб ты получал необходимое количество каждый день.

Это даст твоему телу все питательные вещества, необходимые для ежедневной работы в тренажерном зале, наращивания мышечной массы и самовосстановления. Также баланс позволит избегать накопления жира. Здесь мы рассказывали, сколько ты должен съедать белка на килограмм своего веса.



Беспокойся о балансе макронутриентов в рационе / Фото Brooke Lark

2. Избегай переработанной пищи

В твоем рационе должно быть минимум продуктов, прошедших обработку. Лучшее, что ты можешь сделать, – самостоятельно готовить еду. Предпочитай свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и птицу. Это, к слову, облегчит подсчет макронутриентов.

Также лучше отказаться от консерваций, магазинных соусов, полуфабрикатов. Да и вообще всего, чей состав может вызвать ряд сомнений. Ты ведь не заправляешь автомобиль плохим топливом?

3. Планируй свое меню

Многие проблемы неправильного питания возникают из-за отсутствия порядка. Чтобы бороться с этим, желательно иметь план по меню, в котором ты можешь знать, что собираешься есть в течение дня или недели.

Благодаря этому ты сможешь более продуманно совершать покупки. А еще у тебя будет возможность делать заготовки если не на неделю, то на день. А это существенно сэкономит время.

Ты можешь смело готовить еду на неделю и хранить ее в морозильной камере. Так ты не только будешь знать, что ешь, но и будешь иметь возможность контролировать поступление калорий.



Готовь себе еду на день или неделю / Фото Jason Briscoe

4. Подходи с умом к заказам в кафе

Смена диеты не означает, что ты больше не будешь ходить в любимые кафе или не будешь гулять с друзьями. Это просто означает, что тебе нужно больше думать, когда ты будешь делать заказ. Вот и все.

К примеру, в пиццерии ты можешь спокойно заказать салат. В нем будет и источник белка, и клетчатка, и достаточное количество углеводов. Более того, ты будешь потреблять меньшее количество калорий, но будешь чувствовать сытость значительно дольше.

5. Избавься от позиции "Все или ничего"

Невозможно постоянно поддерживать на 100% здоровую и безупречную диету. Но если ты совершишь ошибку, порадуешь себя чем-то не слишком полезным, это не значит, что ты можешь продолжать в том же духе. Перестань думать, что у тебя все время должно быть под контролем.

Ты можешь хитрить, но постарайся свести это к минимуму. Главное не сделать так, чтобы эти пищевые мошенничества стали основой твоего рациона.

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Возьми на вооружение эти пищевые повадки, чтобы поддерживать свое тело в безупречной форме. Пересмотри свой рацион, займись физической активностью. И ты просто не захочешь остановиться на достигнутом.

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