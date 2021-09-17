Побачити Марс на власні очі: NASA запустило крутий інтерактивний сервіс

NASA представила інтерактивні вебінтерфейси. З їхньою допомогою ти зможеш досліджувати поверхню Марса, якою її "бачать" камери з бортового марсохода й орбітальних апаратів, що пролітають над головою. Як на нас, то це ідеальний варіант помандрувати Червоною Планетою.

За допомогою сервісів, запущених NASA, у кожного є можливість перевірити кратер Джезеро. Це місце посадки та дослідження марсохода NASA Perseverance. А найцінніше те, що вивчати Червону Планету можна, наприклад, лежачи на улюбленому дивані.

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NASA запустив сервіси для дослідження Марса

Один з інтерактивів, який називається "Досліджуй із завзятістю", дозволяє слідкувати за марсоходом так, ніби ти сам стоїш на Марсі.

дозволяє слідкувати за марсоходом так, ніби ти сам стоїш на Марсі. Інший – "Де наполегливість?" – показує поточне місце розташування марсохода та вертольота Ingenuity Mars, коли вони досліджують планету. Він оновлюється після кожної поїздки та польоту, а також дозволяє відстежувати прогрес.

"Дослідження із завзятістю" створюється на основі зображень, отриманих марсоходом з різних точок огляду. Також використовуються зображення, отримані з камери HiRISE (High Resolution Imaging Experiment), розташованої на борту орбітального апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

"Це найкраща доступна реконструкція того, як виглядає Марс", – сказав Паркер Аберкромбі, старший інженер-програміст, який працює з NASA.

На відео можна побачити, як працює сервіс:

Команда агентства Mars Public Engagement найняла Аберкромбі та його колег, які працюють над аналогічними інструментами для роботи над місією. Їхня задача – створити сприятливий для громадськості досвід шляхом об'єднання та реконструкції зображень Perseverance і HiRISE.

Команда планує регулярно оновлювати сайт, додаючи нові види з космічного корабля та марсохода, а також деякі нові пам'ятки у міру їх виявлення. Наприклад, каже Аберкромбі, "ми можемо виділити цікаві з наукової точки зору скелі й інші об'єкти або місця для польотів вертольота Ingenuity".

Аберкромбі вважає, що цей сайт допоможе кожному відчути себе справжнім мандрівником Марса.

"Іноді людям важко зрозуміти розташування та відстань по зображеннях з Марса. Це не схоже на Землю, де можна орієнтуватися, дивлячись на дерева та будівлі. Через марсіанський ландшафт може бути дійсно складно усвідомити те, що ви бачите", – зауважує він.

Панель керування дозволяє батькам і вчителям легко ділитися тривимірними зображеннями з дітьми, а також проводити спільні дослідження Червоної Планети. Для сервісу використовується інструмент 3D, заснований на Advanced Science Targeting Tool for Robotic Operations (ASTTRO). Його наукова група трішки модернізувала, щоб він був зручним для кожного користувача.

"Це унікальне завдання – налаштувати речі так, щоб вони були зрозумілими для людей. Це прекрасна можливість для громадськості слідувати за місією, використовуючи ті ж інструменти візуалізації, якими озброєні вчені місії", – додав Аберкромбі.



У сервісі "Де наполегливість?" дані оновлюються максимально швидко / Скриншот з сайту NASA

"Де наполегливість?" дозволяє побачити більше того, що ми робимо і куди ми йдемо", – сказав фахівець з картування JPL Фред Калеф.

Він також заснований на ASTTRO, і Калеф зазначає, що кожен отримає дані майже так само швидко, як інженери та вчені. Крім того, ти використовуватимеш практично те ж програмне забезпечення, що і команда. Тож кожен може досліджувати планету так, як це роблять науковці.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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Гайда досліджувати Марс разом з NASA. Гарантуємо, ці сервіси дозволять по-новому глянути на Червону Планету та те, що на ній відбувається.