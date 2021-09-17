С помощью сервисов, запущенных NASA, у каждого есть возможность проверить кратер Джезеро. Это место посадки и исследования марсохода NASA Perseverance. А самое ценное то, что изучать Красную Планету можно, например, лежа на любимом диване.

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NASA запустил сервисы для исследования Марса

Один из интерактивов, который называется "Исследуй с упорством" , позволяет следить за марсоходом так, будто ты сам стоишь на Марсе.

Другой – "Где настойчивость?" – показывает текущее местоположение марсохода и вертолета Ingenuity Mars, когда они исследуют планету. Он обновляется после каждой поездки и полета, а также позволяет отслеживать прогресс.

"Исследование с упорством" создается на основе изображений, полученных марсоходом с разных точек обзора. Также используются изображения, полученные с камеры HiRISE (High Resolution Imaging Experiment), расположенной на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

"Это лучшая доступная реконструкция того, как выглядит Марс", – сказал Паркер Аберкромби, старший инженер-программист, работающий с NASA.

На видео можно увидеть, как работает сервис:

Команда агентства Mars Public Engagement наняла Аберкромби и его коллег, работающих над аналогичными инструментами для работы над миссией. Их задача – создать благоприятный для общественности опыт путем объединения и реконструкции изображений Perseverance и HiRISE.

Команда планирует регулярно обновлять сайт, добавляя новые виды с космического корабля и марсохода, а также некоторые новые достопримечательности по мере их обнаружения. Например, говорит Аберкромби, "мы можем выделить интересные с научной точки зрения скалы и другие объекты или места для полетов вертолета Ingenuity".

Аберкромби считает, что этот сайт поможет каждому почувствовать себя настоящим путешественником Марса.

"Иногда людям трудно понять расположение и расстояние по изображениям с Марса. Это не похоже на Землю, где можно ориентироваться, глядя на деревья и здания. Из-за марсианского ландшафта может быть действительно сложно осознать, что вы видите", – отмечает он.

Панель управления позволяет родителям и учителям легко делиться трехмерными изображениями с детьми, а также проводить совместные исследования красной планеты. Для сервиса используется инструмент 3D, основанный на Advanced Science Targeting Tool for Robotic Operations (ASTTRO). Его научная группа немного модернизировала, чтобы он был удобным для каждого пользователя.

"Это уникальная задача – настроить вещи так, чтобы они были понятны для людей. Это прекрасная возможность для общественности следовать за миссией, используя те же инструменты визуализации, которыми вооружены ученые миссии", – добавил Аберкромби.



В сервисе "Где настойчивость?" данные обновляются максимально быстро / Скриншот с сайта NASA

"Где настойчивость?" позволяет увидеть больше того, что мы делаем и куда мы идем", – сказал специалист по картированию JPL Фред Калеф.

Он также основан на ASTTRO, и Калеф отмечает, что каждый получит данные почти так же быстро, как инженеры и ученые. Кроме того, ты будешь использовать практически то же программное обеспечение, что и команда. Поэтому каждый может исследовать планету так, как это делают ученые.

Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.

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