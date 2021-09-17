Наприклад, багато людей не знає, що яскраве світло в небі може бути давно знайомою нам планетою. І що на повітряній кулі в космос не полетиш.

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"Я щойно бачив яскравий НЛО"

Цілком звичне формулювання не тільки для письменників, які зачіпають тему космосу, а й для заяв у поліцію. Час до часу хтось пише або телефонує правоохоронцям, аби повідомили про гучну подію – НЛО у небі.

Здебільшого мовиться про якесь "яскраве світло на горизонті, яке рухалося у дивний спосіб". Що цікаво, дуже й дуже часто люди дійсно вірять, що бачили НЛО, хоча насправді бачили Венеру.

Так, ця планета може бути для людського ока вкрай яскравою, коли наближається до Землі.

Пояснення цьому просте: Венера відбиває більше сонячних променів, ніж інші планети, бо має густу атмосферу (значно щільнішу, ніж наша Земля).



Люди такі – вірять в НЛО і запускають повітряні кулі в космос / Колаж 24 каналу

Повітряні кулі в космосі

Дитяча історія. Багато любителів повітроплавання і космосу відправляли у небо повітряні кулі з прикріпленими до них камерами. У корзинки до куль часто клали іграшки та інші приколюхи.

Мила забавка, але деякі люди чомусь переконані, що ці кулі долетіли до космосу. Та ні, не долетіли – це просто неможливо.

Чим вище підіймається куля, тим більше знижується атмосферний тиск і зростає тиск повітря усередині самої кулі. Зрештою, вона лусне.

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Але камери на цих кулях дійсно здатні робити красиві фотографії зоряного неба.

Річ у тім, що вони можуть сягнути висоти у 50 кілометрів над Землею (межа стратосфери), а там повітря достатньо розріджене, аби темінь космосу яскраво вписалася у світлини.

Але сам космос починається значно вище – ще приблизно за 50 кілометрів далі.