Здавалося б, носити джинси скіні, коли тобі поза 40 – дивно. Але науковці переконані, що іноді дуже корисно почуватися значно молодшим, ніж ти є насправді. Тут важливо, щоб ти реально так себе почував, а не прикидався.

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У дослідженні, опублікованому в журналі "Психологія та старіння" Американської психологічної асоціації йдеться:

суб'єктивне відчуття себе молодшим – показник меншого погіршення функціонального здоров'я серед людей поважного віку.

Аналогічним чином, серед людей, які почуваються молодшими, послаблюється негативний вплив стресу на зміну функціонального здоров'я.

Доктор Франсін Тодер заявляє, що якщо ми почуваємося молодшими, ніж ми є, ми створюємо тип регулятора стресу. Цікаво, що його кількість може рости з віком, викликаючи інші позитивні ефекти. Таким чином, ідея про те, що "40 – нові 20", насправді може допомогти уникнути деяких проблем, пов'язаних зі стресом, а також зберегти наше здоров'я після певного віку.



Сприйняття себе молодшим знижує рівень стресу / Фото Nik Shuliahin

Це, звичайно, не означає, що для того, щоб почуватися молодшим, ти повинен одягатися як підліток і точно так само поводитися. Але це стимул використовувати мудрість віку, не втрачаючи цікавості, дізнаватися про нове.

Як почуватися молодшим, ніж ти є

Якщо не вийде відразу і спонтанно, Тодер рекомендує: "Намагайтеся оточити себе молодими людьми, які можуть розширити ментальні та культурні межі вашого світу за допомогою бачення свого покоління".

Заклик бути більш відкритим і не закривати себе для нових ідей, тому що неправильно думати, що лише те, що ми пережили в юності, має цінність.

Можливо, було б добре зайнятися чимось, що у молодості чи в середньому віці не відповідало нашому способу життя. Вивчіть щось нове, опануйте іноземну мову, малюйте аквареллю чи займіться різьбленням по дереву,

– закликає доктор.



Немає правильного або неправильного віку для різних видів діяльності / Фото LECHAT Valentin

За словами експертки, це може спричинити розширення нашої мережі соціальних відносин. Це особливо важливо для тих, кому за 60, адже з віком близькі родичі та друзі зникають з різних причин.

"Найголовніше – скоротити негативні думки, що обмежують", – підкреслює Тодер.

Як уже згадувалося, є люди, які переконані, що їхній вік заважає їм займатися певними видами діяльності. Наприклад, відеоіграми, лазінням по горах або, наприклад, написанням книги.

У житті більшості людей нормально ходити спочатку до школи, потім – в університет, а після цього – на роботу. І коли вони завершують свою кар'єру, вони переконані, що настав час, коли їхнє життя дійшло до логічного кінця. Однак вони забувають, що люди ніколи не перестають вчитися та можуть випробовувати нові речі. Наприклад, куштують щось цікаве у новій країні.

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Незалежно від віку, якщо ти залишатимешся молодим душею, ти будеш цікавим з роками. А це означає, що на твоїх внуків очікує дуже крутий і веселий дідусь, який разом з ними рубатиметься в комп'ютерні ігри.