Казалось бы, носить джинсы скинни, когда тебе за 40 – странно. Но ученые убеждены, что иногда очень полезно чувствовать себя гораздо моложе, чем ты на самом деле. Здесь важно, чтобы ты реально так себя чувствовал, а не притворялся.

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В исследовании, опубликованном в журнале "Психология и старение" Американской психологической ассоциации говорится:

субъективное чувство себя младшим – показатель меньшего ухудшения функционального здоровья среди людей преклонного возраста.

Аналогичным образом, среди людей, чувствующих себя моложе, ослабляется негативное влияние стресса на изменение функционального здоровья.

Доктор Франсин Тодер заявляет , что если мы чувствуем себя моложе, чем мы есть, мы создаем тип регулятора стресса. Интересно, что его количество может расти с возрастом, вызывая другие положительные эффекты. Таким образом, идея о том, что "40 – новые 20", на самом деле может помочь избежать некоторых проблем, связанных со стрессом, а также сохранить наше здоровье после определенного возраста.



Восприятие себя младшим снижает уровень стресса / Фото Nik Shuliahin

Это, конечно, не значит, что для того, чтобы чувствовать себя моложе, ты должен одеваться как подросток и точно так же себя вести. Но это стимул использовать мудрость возраста, не теряя любопытства, узнавать новое.

Как чувствовать себя младше, чем ты есть

Если не получится сразу и спонтанно, Тодер рекомендует: "Пытайтесь окружить себя молодыми людьми, которые могут расширить ментальные и культурные границы вашего мира посредством видения своего поколения".

Призыв быть более открытым и не закрывать себя для новых идей, потому что неправильно полагать, что только то, что мы пережили в юности, имеет ценность.

Возможно, было бы хорошо заняться чем-нибудь, что в молодости или в среднем возрасте не соответствовало нашему образу жизни. Изучите что-то новое, например, иностранным языком, рисуйте акварелью или займитесь резьбой по дереву,

– призывает доктор.



Нет правильного или неправильного возраста для разных видов деятельности / Фото LECHAT Valentin

По словам эксперта, это может повлечь за собой расширение нашей сети социальных отношений. Это особенно важно для тех, кому за 60, ведь с возрастом близкие родственники и друзья исчезают по разным причинам.

"Самое главное – сокретить ограничивающие негативные мнения", – подчеркивает Тодер.

Как уже упоминалось, есть люди, убежденные, что их возраст мешает им заниматься определенными видами деятельности. Например, видеоиграми, лазаньем по горам или, например, написанием книги.

В жизни большинства людей нормально ходить сначала в школу, потом – в университет, а после этого – на работу. И когда они завершают свою карьеру, они убеждены, что пришло время, когда их жизнь дошла до логического конца. Однако они забывают, что люди никогда не перестают учиться и могут пробовать новые вещи. К примеру, пробуют что-то интересное в новой стране.

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