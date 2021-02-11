До Дня святого Валентина залишилися лічені дні, а це означає, що потрібно потурбуватися про подарунок для своєї коханої. Ми знаємо 4 важливі чинники, на які варто звернути увагу, щоб влаштувати 14 лютого справжній незабутній сюрприз!

Якщо ти думаєш, що можна обійтися плюшевими іграшками, цукерками та кульками, наповненими гелієм, то ми змушені тебе засмутити. Усе це у 2021 році не надто актуальне. До вручення подарунка на День святого Валентина потрібно підійти з усією відповідальністю. Це точно не має бути щось для галочки, щоб не засмутити свою кохану.

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Ми полегшимо тобі життя, а також допоможемо підібрати подарунок, який не соромно вручити 14 лютого своїй коханій!

1. Традиції ще у тренді

Може здаватися, що це вже заїжджене кліше, але фаворитом 14 лютого залишаються червоні троянди. Можеш дарувати букет, композицію у святковій коробці або ж придумати щось оригінальніше. Якщо ти вирішив зробити їй подарунок, то червоні троянди точно будуть ідеальним доповненням до нього.



Червоні троянди залишаються фаворитом 14 лютого / Фото Unsplash

2. Ціна ідеального подарунка

Ясна річ, що у День закоханих хочеться викластися на повну, щоб потішити свою другу половинку. Але не варто забувати й про буремний 2020 рік, який плавно перетік у 2021. Надто витрачатися не варто.

Дотримуйся простого правила: подарунок не повинен витягнути з твоєї кредитки усі гроші. Має ще щось залишитися для романтичної вечері.

3. Що подарувати?

Звичайно ж, ти можеш вручити своїй коханій новий смартфон, прикраси або ж спідню білизну. А краще прислухатися до її побажань. Часто ми хибимо з вибором презенту лише тому, що не до кінця розуміємо натяки.

Проста порада: можеш зробити подарунок з урахуванням її хобі. Якщо дівчина малює, то відмінним подарунком буде набір фарб і полотно. Для фанатки чаювання не зайвим буде гарний набір для сніданку.



Прислухайся до побажань або потреб своєї коханої / Фото Unsplash

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4. Фактор несподіванки

Найгірше, що ти можеш зробити, – повести кохану до крамниці, щоб купити їй подарунок. Немає нічого кращого, ніж справжній сюрприз. Можеш, наприклад, надіслати їй подарунок кур'єром в офіс. Це не лише неабияк приголомшить її. Такий жест ще й стане причиною для обговорень на цілий день, якщо не тиждень.

Ми пам'ятаємо, що цьогоріч 14 лютого – неділя, тож не виключено, що цей день ви проведете вдома удвох. Як тоді вчинити? Підготувати подарунок заздалегідь, вручивши щойно кохана прокинеться.

Скористайся нашими порадами, щоб подарунок на День святого Валентина сподобався твоїй коханій. Не забувай також про те, що презент – це не лише про певну річ. Це ще й про турботу. Успіхів тобі!

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