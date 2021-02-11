Ко Дню святого Валентина остались считанные дни, а это значит, что нужно позаботиться о подарке для своей возлюбленной. Мы знаем 4 важные факторы, на которые стоит обратить внимание, чтобы устроить 14 февраля настоящий незабываемый сюрприз!

Если ты думаешь, что можно обойтись плюшевыми игрушками, конфетами и шариками, наполненными гелием, то мы вынуждены тебя огорчить. Все это в 2021 году не слишком актуально. К вручению подарка на День святого Валентина нужно подойти со всей ответственностью. Это точно не должно быть что-то для галочки, чтобы не огорчить свою возлюбленную.

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Мы облегчим тебе жизнь, а также поможем подобрать подарок, который не стыдно вручить 14 февраля своей возлюбленной!

1. Традиции еще в тренде

Может показаться, что это уже избитое клише, но фаворитом 14 февраля остаются красные розы. Можешь дарить букет, композицию в праздничной коробке или придумать что-то оригинальное. Если ты решил сделать ей подарок, то красные розы точно будут идеальным дополнением к нему.



Красные розы остаются фаворитом 14 Февраля / Фото Unsplash

2. Цена идеального подарка

Понятное дело, что в День влюбленных хочется выложиться на полную, чтобы порадовать свою вторую половинку. Но не стоит забывать и о бурном 2020 году, который плавно перетек в 2021. Слишком тратиться не стоит.

Соблюдай простое правило: подарок не должен вытащить из твоей кредитки все деньги. Оставь еще что-то для романтического ужина.

3. Что подарить?

Конечно же, ты можешь вручить своей возлюбленной новый смартфон, украшения или нижнее белье. А лучше прислушиваться к ее пожеланиям. Часто мы ошибаемся с выбором презента только потому, что не до конца понимаем намеки.

Простой совет: можешь сделать подарок с учетом ее хобби. Если девушка рисует, то отличным подарком будет набор красок и холст. Для фанатки чаепития не лишним будет хороший набор для завтрака.



Прислушайся к пожеланиям или потребностям своей возлюбленной / Фото Unsplash

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4. Фактор неожиданности

Хуже всего, что ты можешь сделать, – повести любимую в магазин, чтобы купить ей подарок. Нет ничего лучше, чем настоящий сюрприз. Можешь, например, прислать ей подарок курьером в офис. Это не только изрядно потрясет ее. Такой жест еще и станет причиной для обсуждений на целый день, если не на неделю.

Мы помним, что в этом году 14 февраля – воскресенье, поэтому не исключено, что этот день вы проведете дома вдвоем. Как тогда поступить? Подготовить подарок заранее, вручив как только возлюбленная проснется.

Воспользуйся нашими советами, чтобы подарок на День святого Валентина понравился твоей возлюбленной. Не забывай также о том, что подарок – это не только об определенной вещи. Это еще и о заботе. Успехов тебе!