Стосунки – це цілодобова робота. Тут, звичайно ж, теж можна взяти відпустку, але не все так просто. Ба більше, ми часто є заручниками романтизованих образів з фільмів. Це з одного боку надихає будувати стосунки, а з іншого боку викривляє їхнє бачення.

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До твоєї уваги плюси та мінуси побудови стосунків. Як то кажуть: попереджений – значить озброєний.

Плюси стосунків

1. Хтось завжди поруч у твоєму житті

Мати когось, до кого можна звернутися з усіх питань, обговорити свою проблему – безцінно. Це найбільший аргумент на користь стосунків. Але тут потрібно розуміти, що твоя друга половинка не повинна перетворюватися на психолога, а ти – на її пацієнта.



У твоєму житті є людина, яка поруч за будь-яких обставин / Фото Milan Popovic

2. Прокачується впевненість

Часто у нас з'являються комплекси та сумніви. І виникають вони здебільшого тоді, коли ми не перебуваємо у стосунках. Тож приємно почути від своєї коханої, що ти сильний, у тебе крута фактура, ти робиш її щасливою. Це допомагає тобі почуватися краще, а також підвищувати свою упевненість.

3. Ти пізнаєш себе

Незалежно від того, як багато ти знаєш про себе, проведення часу з іншими людьми дозволяє тобі розкриватися по-новому. Ти оцінюєш свій рівень терпіння, краще розумієш, що тобі потрібно. Усе це дозволяє тобі почуватися щасливішим.

4. З життя зникає самотність

Ти можеш 100 разів переконувати себе, що тобі добре бути самотнім. Але рано чи пізно у тебе виникатимуть думки про те, що хотілося б мати когось поруч. І тут немає нічого дивного, адже хочеться нарешті не ходити в кіно наодинці, пити каву у хорошій компанії. Та й узагалі ти почуваєшся у більшій безпеці, коли у твоєму житті є стосунки.

Ба більше, для чоловіків стосунки мають позитивний вплив, адже твоя кохана впливатиме на те, наскільки ти дбаєш про своє здоров'я.



Ти перестаєш почуватися самотнім / Фото Cody Black

Мінуси стосунків

1. Постійна звітність

У більшості випадків тебе раптово попросять повідомити, де ти зараз перебуваєш. Ба більше, ти регулярно чутимеш фразу: "Коли ти вже додому прийдеш?". Це можуть бути своєрідні прояви турботи. А може бути просто тиск, який негативно вплине не лише на твій настрій, а й на ваші стосунки.



Вона вимагатиме від тебе постійної звітності / Фото Hitesh Choudhary

2. Планування

Якщо ти хочеш піти до ресторану чи кафе, у стосунках це вже не соло. Ви повинні координувати та планувати свої прогулянки. Якщо ти трудоголік, який рідко любить виходити на вулицю, ти зазнаєш додаткового стресу від зустрічей з людиною, яка не хоче сидіти лише вдома.

3. Стає важко зустрітися з друзями

Якщо у тебе й так надто навантажений графік, то варто розуміти, що у стосунках усе буде ще складніше. Тобі потрібно буде або жертвувати кліматом між вами, або ж відмовлятися від того, до чого ти звик. Особливо це стосується зустрічей з друзями. Якщо ж тобі потрібно сходити на каву не з другом, а з подругою, то будь готовим до конфліктів. Це актуально у тих парах, в яких друга половинка ревнива або не надто впевнена у собі.

4. Більше немає флірту

З твого життя зникає флірт. І це дуже сумно, якщо він був надзвичайно важливим для тебе. Якщо тобі пощастить, то ти регулярно фліртуватимеш зі своєю коханою. В ідеальному випадку тобі вдасться зустрітися з дівчиною, яка спокійно ставитиметься до того, що ти усміхаєшся іншим панянкам.



З твого життя може зникнути флірт / Фото Becca Tapert

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Як бачиш, не все так однозначно. Ми, звичайно ж, не пропонуємо тобі відмовитися від побудови стосунків. Просто будь готовим до того, що просто не буде!