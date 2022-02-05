Отношения – это круглосуточная работа. Здесь, конечно, тоже можно взять отпуск, но не все так просто. Более того, мы часто являемся заложниками романтизированных образов из фильмов. Это с одной стороны вдохновляет строить отношения, с другой стороны искажает их видение.

Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя

К твоему вниманию плюсы и минусы построения отношений. Как говорится: предупрежден – значит вооружен.

Плюсы отношений

1. Кто-то всегда рядом в твоей жизни

Иметь кого-то, к кому можно обратиться по всем вопросам, обсудить свою проблему – бесценно. Это самый большой аргумент в пользу отношений. Но здесь нужно понимать, что твоя вторая половинка не должна превращаться в психолога, а ты – в ее пациента.



В твоей жизни есть человек, который рядом при любых обстоятельствах / Фото Milan Popovic

2. Прокачивается уверенность

Часто у нас возникают комплексы и сомнения. И возникают они в большинстве случаев, когда мы не находимся в отношениях. Так что приятно услышать от своей любимой, что ты сильный, у тебя крутая фактура, ты делаешь ее счастливой. Это помогает тебе чувствовать себя лучше, а также повышать свою уверенность.

3. Ты узнаешь себя

Независимо от того, как много ты знаешь о себе, времяпрепровождение с другими людьми позволяет тебе раскрываться по-новому. Ты оцениваешь свой уровень терпения, лучше понимаешь, что тебе нужно. Все это позволяет тебе чувствовать себя счастливее.

4. Из жизни исчезает одиночество

Ты можешь сто раз убеждать себя, что тебе хорошо быть одиноким. Но рано или поздно у тебя появятся мысли о том, что хотелось бы иметь кого-то рядом. И здесь нет ничего удивительного, ведь хочется наконец-то не ходить в кино наедине, пить кофе в хорошей компании. Да и вообще ты чувствуешь себя в большей безопасности, когда в твоей жизни есть отношения.

Более того, для мужчин отношения оказывают положительное влияние, ведь твоя возлюбленная будет влиять на то, насколько ты заботишься о своем здоровье.



Ты перестаешь чувствовать себя одиноким / Фото Cody Black

Минусы отношений

1. Постоянная отчетность

В большинстве случаев тебя вдруг попросят сообщить, где ты сейчас находишься. Более того, ты будешь регулярно слышать фразу: "Когда ты уже домой придешь?". Это могут быть своеобразные проявления заботы. А может быть просто давление, которое окажет негативное влияние не только на твое настроение, но и на ваши отношения.



Она потребует от тебя постоянной отчетности / Фото Hitesh Choudhary

2. Планирование

Если ты хочешь пойти в ресторан или кафе, это уже не соло. Вы должны координировать и планировать прогулки. Если ты трудоголик, который редко любит выходить на улицу, ты испытываешь дополнительный стресс от встреч с человеком, который не хочет сидеть только дома.

3. Становится трудно встретиться с друзьями

Если у тебя и так слишком груженый график, то следует понимать, что в отношениях все будет еще сложнее. Тебе нужно будет либо жертвовать климатом между вами, либо отказываться от того, к чему ты привык. Особенно это касается встреч с друзьями. Если тебе нужно сходить на кофе не с другом, а с подругой, то будь готов к конфликтам. Это актуально в тех парах, в которых вторая половинка ревнива или не слишком уверена в себе.

4. Больше нет флирта

Из твоей жизни исчезает флирт. И это очень грустно, если он был очень важен для тебя. Если тебе повезет, то ты будешь регулярно флиртовать со своей любимой. В идеальном случае тебе удастся встретиться с девушкой, которая будет спокойно относиться к тому, что ты улыбаешься другим барышням.



С твоей жизни может исчезнуть флирт / Фото Becca Tapert

Это интересно Почему подарки чрезвычайно важны в любых отношениях