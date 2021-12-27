На этот раз красотка решила не менять правила игры. Она поделилась со своими поклонниками в инстаграме соблазнительным кадром. На нем Алекса Брейт позирует в розовом купальнике, выигрышно подчеркивающем изгибы красавицы.

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Кадр, если верить геолокации, немка сделала во время отдыха в Испании. Но мало кого интересуют виды, если можно просто любоваться идеальными формами нашей героини.

К слову, фотография Алекси Брейт безумно понравилась ее подписчикам. Поэтому они были щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"О, Господи! Какая же ты горячая";

"Алекса самая лучшая девушка в мире";

"Я люблю тебя очень сильно";

"Абсолютно волшебная";

"Твои изгибы завораживают";

"Твоя сексуальность не знает границ";

"Я хочу стать твоим парнем";

"Девушка из моих самых заветных мечтаний";

"Чрезвычайно сексуальная крошка";

"Почему ты так красива?".



Соблазнительные формы Алексы Брейт взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Брейт

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