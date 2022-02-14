На них красуня позує у крихітному бікіні. Воно не лише виграшно підкреслило бездоганне тіло актриси, а й її бронзову засмагу. Гайда насолоджуватися порцією спокуси від Алісси Лінч.

Варте уваги Оленина на полум'яному розмарині та коктейль Truffle-Tini: варіанти фудпейрингу

"Малібу у лютому", – написала вона в інстаграмі.

Підписники, як і ми, у захваті від актриси. Тож не дивно, що її публікацію буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Мені подобаються ці фотографії";
  • "Ти нагадуєш справжню богиню";
  • "Справжня королева";
  • "У мене просто немає слів";
  • "Ангел у людській подобі";
  • "Приголомшлива красуня";
  • "Яка ж ти мила";
  • "Тобою можна милуватися цілу вічність";
  • "Твоя досконалість не має меж".

Алісса Лінч знялася у крихітному бікіні
Гарячі фото Алісси Лінч розбурхали мережу / Фото з інстаграму Лінч

Алісса Лінч знялася у крихітному бікіні
Гарячі фото Алісси Лінч розбурхали мережу / Фото з інстаграму Лінч

Алісса Лінч знялася у крихітному бікіні
Гарячі фото Алісси Лінч розбурхали мережу / Фото з інстаграму Лінч

Алісса Лінч знялася у крихітному бікіні
Гарячі фото Алісси Лінч розбурхали мережу / Фото з інстаграму Лінч

Насолоджуйся "Гаряча жінка": Леся Нікітюк у відвертому купальнику позбавила підписників спокою

Алісса Лінч – одна з тих красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож не відмовляйся від такої можливості. Долучайся до її армії прихильників, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото!