На них красавица позирует в крошечном бикини. Оно не только выигрышно подчеркнуло безупречное тело актрисы, но и ее бронзовый загар. Айда наслаждаться порцией искушения от Алисы Линч.

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"Малибу в феврале", – написала она в инстаграме.

Подписчики, как и мы, в восторге от актрисы. Неудивительно, что ее публикацию буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Мне нравятся эти фотографии";
  • "Ты напоминаешь истинную богиню";
  • "Настоящая королева";
  • "У меня просто нет слов";
  • "Ангел в человеческом облике";
  • "Потрясающая красавица";
  • "Какая же ты милая";
  • "Тобою можно любоваться целую вечность";
  • "Твое совершенство не имеет предела".

Алисса Линч снялась в крошечном бикини
Горячие фото Алисы Линч взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Линч

Алисса Линч снялась в крошечном бикини
Горячие фото Алисы Линч взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Линч

Алисса Линч снялась в крошечном бикини
Горячие фото Алисы Линч взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Линч

Алисса Линч снялась в крошечном бикини
Горячие фото Алисы Линч взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Линч

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Алисса Линч – одна из тех красавиц, за которыми так и хочется следить в инстаграме. Так что не отказывайся от такой возможности. Присоединяйся к ее армии поклонников, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото!