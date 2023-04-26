Менеджери-новачки можуть робити помилки, пов'язані з відсутністю досвіду, надмірною самовпевненістю, неефективним спілкуванням, мікроменеджментом, нездатністю шукати зворотного зв'язку та нехтуванням побудови стосунків.

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Визнання й усунення цих помилок на ранній стадії може допомогти молодим менеджерам вирости та стати ефективними лідерами. Розгляньмо деякі типові помилки молодих менеджерів.

1. Відсутність досвіду та надмірна самовпевненість

Молодим менеджерам, які відносно нещодавно займаються своїми лідерськими ролями, може не вистачати досвіду, необхідного для ефективного управління командами. Вони можуть переоцінювати свої здібності та ставати надто самовпевненими, що може призвести до неправильного ухвалення рішень та відсутності розуміння, коли справа доходить до управління людьми.



Не варто бути надто впевненим у собі / Фото standret

2. Нездатність ефективно спілкуватися

Комунікація – важлива навичка для будь-якого менеджера, і молоді менеджери можуть зробити помилку, не віддаючи пріоритет ефективній комунікації. Це може призвести до непорозумінь, неправильного тлумачення та конфліктів у команді. Погана комунікація також може призвести до відсутності ясності щодо очікувань, цілей і зворотного зв'язку, що може негативно вплинути на продуктивність команди.

3. Мікроменеджмент

Ці менеджери можуть мати тенденцію до мікроуправління своєю командою, бажаючи брати участь у кожній деталі та ухваленні рішення. Однак мікроменеджмент може створити токсичне робоче середовище, підірвати моральний дух команди та навіть обмежити творчий потенціал та інновації.

4. Не шукає відгуків

Вони можуть вагатися шукати відгуків або визнавати свої помилки через страх здатися некомпетентними або вразливими. Однак це може перешкодити їх росту і розвитку як лідерів. Нездатність шукати зворотний зв'язок і вчитися на помилках може призвести до повторних помилок, упущених можливостей для вдосконалення та відсутності самосвідомості, що є важливим для ефективного лідерства.

5. Нездатність побудувати стосунки

Побудова стосунків і довіри з членами команди має вирішальне значення для успішного лідерства. Молоді менеджери можуть робити помилку, не вкладаючи достатньо часу та зусиль у побудову стосунків, а натомість зосереджуючись винятково на завданнях і цілях. Це може призвести до відсутності довіри, поганої динаміки в команді та зниження залученості та продуктивності.



Тобі потрібно вміти будувати стосунки у колективі / Фото seniv petro

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Бути менеджером – непросто. Бути молодим менеджером – ще більш непросто. Але все можливо. Не бійся комунікувати зі своїми підлеглими, працювати у команді та турбуватися про клімат у колективі.