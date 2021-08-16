В одному зі своїх роликів Майк Варшавскі, доктор медицини, поділився кількома найпоширенішими помилками. Їх припускається більшість чоловіків під час догляду за своєю шкірою. А це, своєю чергою, може не надто позитивно вплинути як на зовнішній вигляд, так і на відчуття впевненості у собі.

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"За шкірою потрібно доглядати, як і за всіма іншими органами нашого тіла", – наголошує він.

Неправильно борешся з прищами

"Як правило, ти не повинен видавлювати прищі", – наголошує Майк.

Він попереджає, що якщо ти руйнуєш шкірний бар'єр при появі прища, ти насправді ризикуєш залишити рубець. Також є ймовірність появи інфекції.

Використовуєш перекис водню або спирт

Це може здатися нелогічним і суперечити загальноприйнятій думці. Але Майк стверджує, що використання медичного спирту для очищення рани на шкірі може лише пошкодити тканини й уповільнити загоєння.

"Найкращий спосіб очистити невелику рану – використовувати прохолодну проточну воду та м'яке мило", – каже він.

Занадто агресивне гоління

"Чим сильніше ти натискаєш, тим більш нерівною стає поверхня шкіри, адже на ній утворюються ямочки. Ти все одно отримаєш відмінне гоління без подряпин, якщо будеш не надто активно тиснути на шкіру обличчя", – підкреслює Майк.



Під час гоління використовуй плавні й не агресивні рухи / Фото Unsplash

Примхи у соціальних мережах

"Чудодійних засобів не існує, і деякі з "хитрощів" з догляду за шкірою, які ми бачимо в мережі, – повна нісенітниця", – зауважує лікар.

Він додає, що те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. І те, що деякі впливові особи, які просувають ці засоби, ймовірно, не згадують косметичні операції та дорогі процедури для догляду за обличчям. Ми вже мовчимо про всілякі фільтри та ретуш.

Забуваєш про сонцезахисний крем

Крем для засмаги призначений не лише для пляжу. Ти повинен використовувати засоби з 30 SPF протягом цілого року, навіть у похмурі дні.

"Вплив сонця викликає сонячні плями, пошкодження шкіри та навіть призводить до раку шкіри", – додає він.

Майк Варшавскі закликає відповідально ставитися до догляду за шкірою, відео:

Ігноруєш шию

Шия – одне з перших місць, де з'являються ознаки старіння на тілі. Тому, коли справа доходить до зволожувального крему, ти повинен приділяти їй не менше уваги, ніж обличчю.

"Якщо твій рутинний догляд за шкірою зупиняється на лінії підборіддя, ти робиш усе неправильно", – підкреслює він.

Занадто часта зміна режиму догляду за шкірою

Хоча пробувати нові продукти може бути приємно, Майк рекомендує використовувати певні засоби бодай 6 тижнів. Рівно стільки потрібно, щоб побачити результат. Якщо ж у тебе виникає якась негативна реакція на засіб, то дуже складно зрозуміти, на який саме, якщо ти їх надто часто міняєш.



Неправильний догляд може зробити тебе візуально старшим / Фото Unsplash

До теми Як правильно вмиватися чоловікові: 3 помилки, яких припускається більшість

Візьми на озброєння ці поради, щоб догляд за шкірою приносив тобі лише бажані результати. Також не забувай про консультацію з фахівцем. Він допоможе тобі підібрати оптимальну схему догляду з урахуванням твого типу шкіри й інших факторів.