В одном из своих роликов Майк Варшавски, доктор медицины, поделился несколькими наиболее распространенными ошибками. Их допускает большинство мужчин при уходе за своей кожей. А это, в свою очередь, может не слишком положительно повлиять как на внешний вид, так и на уверенности в себе.

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"За кожей нужно ухаживать, как и за всеми другими органами нашего тела", – отмечает он.

Неправильно борешься с прыщами

"Как правило, ты не должен выдавливать прыщи", – отмечает Майк.

Он предупреждает, что если ты разрушаешь кожный барьер при появлении прыща, ты на самом деле рискуешь оставить рубец. Также есть вероятность появления инфекции.

Используешь перекись водорода или спирт

Это может показаться нелогичным и противоречить общепринятому мнению. Но Майк утверждает, что использование медицинского спирта для очистки раны на коже может только повредить ткани и замедлить заживление.

"Лучший способ очистить небольшую рану – использовать прохладную проточную воду и мягкое мыло", – говорит он.

Слишком агрессивное бритье

"Чем сильнее ты нажимаешь, тем более неровной становится поверхность кожи, ведь на ней образуются ямочки. Ты все равно получишь отличное бритье без царапин, если будешь не слишком активно давить на кожу лица", – подчеркивает Майк.



Во время бритья используй плавные и не агрессивны движения / Фото Unsplash

Капризы в социальных сетях

"Чудодейственных средств не существует, и некоторые из "хитростей" по уходу за кожей, которые мы видим в сети, – полная чушь", – говорит врач.

Он добавляет, что то, что работает для одного человека, может не работать для другого. И то, что некоторые влиятельные лица, продвигающие эти средства, вероятно, не вспоминают косметические операции и дорогостоящие процедуры по уходу за лицом. Мы уже молчим о всевозможных фильтрах и ретуши.

Забываешь о солнцезащитном креме

Крем для загара предназначен не только для пляжа. Ты должен использовать средства с 30 SPF круглый год, даже в пасмурные дни.

"Воздействие солнца вызывает солнечные пятна, повреждения кожи и даже приводит к раку кожи", – добавляет он.

Майк Варшавски призывает ответственно относиться к уходу за кожей, видео:

Игнорируешь шею

Шея – одно из первых мест, где появляются признаки старения на теле. Поэтому, когда дело доходит до увлажняющего крема, ты должен уделять ей не меньше внимания, чем лицу.

"Если твой рутинный уход за кожей останавливается на линии подбородка, ты делаешь все неправильно", – подчеркивает он.

Слишком частая смена режима ухода за кожей

Хотя пробовать новые продукты может быть приятно, Майк рекомендует использовать определенные средства хотя бы 6 недель. Ровно столько нужно, чтобы увидеть результат. Если у тебя возникает какая-то негативная реакция на средство, то очень сложно понять, на какое именно, если ты их слишком часто меняешь.



Неправильный уход может сделать тебя визуально старшим / Фото Unsplash

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