Ніколи так не роби: 5 помилок під час використання дезодоранту

Використання дезодоранту – невіддільна частина повсякденного способу життя більшості чоловіків. Це один з основних продуктів, який у нас завжди під рукою. Але не всі знають, як ним правильно користуватися. Пройдімося по поширених помилках під час використання дезодоранту. Не роби так більше!

Ми рекомендуємо ознайомитися з цими 5 помилками під час використання дезодоранту. Це необхідно зробити, щоб не припускатися їх надалі. Ти ж пам'ятаєш, що дезодорант має діяти. А ми, як виявилося, можемо йому заважати.

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1. Незнання різниці між дезодорантом і антиперспірантом

Це одна з найпоширеніших помилок. Деякі чоловіки можуть подумати, що антиперспірант можна використовувати з тією ж ціллю, але це не зовсім так. Дезодорант фокусується на запаху. З іншого боку, антиперспірант блокує потовиділення, але може викликати подразнення, якщо у тебе чутлива шкіра.

Тож важливо знати, чого ти хочеш досягнути: зменшити запах або зупинити потовиділення. Є деякі засоби, які справляються і з тим, і з іншим. Але тобі потрібно перевірити їх, щоб побачити, чи ефективні вони у твоєму випадку, і чи не пошкоджують шкіру.

2. Нанесення дезодоранту на брудну шкіру

Дезодорант зазвичай використовують, щоб завжди добре пахнути. Однак, коли ти наносиш дезодорант шаром, продукт з часом може втратити свою ефективність. Щоб він був ефективним, необхідно наносити його на суху шкіру. Це дозволить шару добре прилягати по її поверхні.

Тому потрібно потурбуватися, щоб шкіра під пахвами була чистою та сухою. Для цього можеш, наприклад, використати вологі серветки. Зачекай, коли шкіра висохне і лише тоді нанось дезодорант.



Дезодорант необхідно наносити лише на суху та чисту шкіру / Фото groominglounge

3. Не думаєш про запах

Ще одна серйозна помилка полягає в тому, що ти не думаєш про запах дезодоранту. Він повинен поєднуватися, наприклад, з твоїм лосьйоном після гоління. Якщо аромати доповнюються, то й пахнутимете від тебе приємно. В іншому випадку можна викликати, наприклад, запаморочення у своєї дівчини під час побачення.

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4. Не використовуєш його вночі

Це може здатися дивним, але фахівці рекомендують використовувати дезодорант на ніч. Це дозволить уникнути неприємного запаху зранку, якщо вночі було надто спекотно. Але для цього бажано спочатку прийняти душ, а потім уже наносити дезодорант. В інакшому випадку його ефективність буде рівна нулю.



Фахівці рекомендують використовувати дезодорант на ніч / Фото ThinkStock

5. Надмірне використання

Основна помилка. Не варто наносити дезодорант у кілька шарів. По-перше, це не надто корисно для твоєї шкіри. По-друге, на одязі можуть залишитися сліди засобу. Але варто розуміти, що надто мала кількість дезодоранту – ще одна помилка. У цьому випадку ти просто не досягнеш бажаного результату.

Бонус: Не змінюєш засоби

Якщо конкретний дезодорант подразнює твою шкіру – поміняй його. Якщо результати не надто помітні – поміняй його. Тобі необхідно звернути увагу на стан своєї шкіри, а також сліди на одязі. Дезодорант не повинен стати причиною дискомфорту. І буде тобі щастя!



Якщо дезодорант не виконує свої функції – поміняй його / Фото Dissolve

Ми також нагадуємо, що душ і догляд за зоною під пахвами ще ніхто не скасовував. Пам'ятай про те, що дезодорант буде максимально ефективним лише тоді, коли його наносять на чисту та суху шкіру рівним шаром. В інакшому випадку він виконуватиме свою функцію не на всі 100 відсотків!

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