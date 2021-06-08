Никогда так не делай: 5 ошибок при использовании дезодоранта

Использование дезодоранта – неотъемлемая часть повседневного образа жизни большинства мужчин. Это один из основных продуктов, который у нас всегда под рукой. Но не все знают, как им правильно пользоваться. Пройдемся по распространенным ошибкам при использовании дезодоранта. Не делай так больше!

Мы рекомендуем ознакомиться с этими 5 ошибками при использовании дезодоранта. Это необходимо сделать, чтобы не допускать их в дальнейшем. Ты же помнишь, что дезодорант должен действовать. А мы, как оказалось, можем ему мешать.

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1. Незнание разницы между дезодорантом и антиперспирантом

Это одна из самых распространенных ошибок. Некоторые мужчины могут подумать, что антиперспирант можно использовать с той же целью, но это не совсем так. Дезодорант фокусируется на запахе. С другой стороны, антиперспирант блокирует потоотделение, но может вызвать раздражение, если у тебя чувствительная кожа.

Поэтому важно знать, чего ты хочешь достичь: уменьшить запах или остановить потоотделение. Есть некоторые средства, которые справляются и с тем, и с другим. Но тебе нужно проверить их, чтобы увидеть, эффективны ли они в твоем случае, и не повреждают ли кожу.

2. Нанесение дезодоранта на грязную кожу

Дезодорант обычно используют, чтобы всегда хорошо пахнуть. Однако, когда ты наносишь дезодорант слоем, продукт со временем может потерять свою эффективность. Чтобы он был эффективным, необходимо наносить его на сухую кожу. Это позволит слою хорошо прилегать по ее поверхности.

Поэтому нужно позаботиться, чтобы кожа под мышками была чистой и сухой. Для этого можешь, например, использовать влажные салфетки. Подожди, когда кожа высохнет и только тогда наноси дезодорант.



Дезодорант необходимо наносить только на сухую и чистую кожу / Фото groominglounge

3. Не думаешь о запахе

Еще одна серьезная ошибка заключается в том, что ты не думаешь о запахе дезодоранта. Он должен сочетаться, например, с твоим лосьоном после бритья. Если ароматы дополняются, то и пахнуть будет от тебя приятно. В противном случае можно вызвать, например, головокружение у своей девушки во время свидания.

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4. Не используешь его ночью

Это может показаться странным, но специалисты рекомендуют использовать дезодорант на ночь. Это позволит избежать неприятного запаха утром, если ночью было слишком жарко. Но для этого желательно сначала принять душ, а потом уже наносить дезодорант. В противном случае его эффективность будет равна нулю.



Специалисты рекомендуют использовать дезодорант на ночь / Фото ThinkStock

5. Чрезмерное использование

Основная ошибка. Не стоит наносить дезодорант в несколько слоев. Во-первых, это не слишком полезно для твоей кожи. Во-вторых, на одежде могут остаться следы средства. Но следует понимать, что слишком малое количество дезодоранта – еще одна ошибка. В этом случае ты просто не достигнешь желаемого результата.

Бонус: Не меняешь средства

Если конкретный дезодорант раздражает твою кожу – поменяй его. Если результаты не слишком заметны – поменяй его. Тебе необходимо обратить внимание на состояние своей кожи, а также следы на одежде. Дезодорант не должен стать причиной дискомфорта. И будет тебе счастье!



Если дезодорант не выполняет свои функции – поменяй его / Фото Dissolve

Мы также напоминаем, что душ и уход за зоной под мышками еще никто не отменял. Помни о том, что дезодорант будет максимально эффективным только тогда, когда его наносят на чистую и сухую кожу ровным слоем. В противном случае он будет выполнять свою функцию не на все 100 процентов!

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