Дещо цікаве про ерогенні зони та астрологію

Звісно, багато людей мають найпоширеніші зони, але значна частина фізичної та емоційної реакції варіюється від людини до людини. Хтось, наприклад, любить поцілунки у вуха, а когось це відштовхує.

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Тож якщо ви у парі досліджуєте тіла один одного, чому б не взяти й підказки зірок, які допоможуть зробити гру цікавішою. Так, жодна зодіакальна рекомендація не буде універсальним рішенням, але дослідити щось нове в сексі може бути цікаво.