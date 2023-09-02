Дещо цікаве про ерогенні зони та астрологію
Звісно, багато людей мають найпоширеніші зони, але значна частина фізичної та емоційної реакції варіюється від людини до людини. Хтось, наприклад, любить поцілунки у вуха, а когось це відштовхує.
Також цікаво Сила дизайну: як зовнішній вигляд впливає на покупця та його рішення
Тож якщо ви у парі досліджуєте тіла один одного, чому б не взяти й підказки зірок, які допоможуть зробити гру цікавішою. Так, жодна зодіакальна рекомендація не буде універсальним рішенням, але дослідити щось нове в сексі може бути цікаво.
- Овен – волосся. Його можна гладити, гратися, іноді й хапати. Де б воно не росло.
- Телець – шия і горло, ніжні поцілунки в потилицю, та будь-яка ніжна дія у цій ділянці.
- Близнюки – руки. Маленької пір'їнки, що лоскоче руки, достатньо, щоб Близнюки збожеволіли.
- Рак – груди. Ніжні поцілунки або легкий масаж, ба навіть погляд – це може зробити прелюдію ще більш чуттєвою.
- Лев – хребет. Масаж спини, зосереджений на хребті, наповнить Лева пристрастю. Це безпрограшна прелюдія.
- Діва – тулуб. Найніжніші ігри, ласки на тілі, ніжні поцілунки, невеликі пощипування.
- Терези – низ. Будь-яка ласка в області сідниць може стати джерелом збудження, від погладжувань і до ляскання.
- Скорпіон – скрізь. Все тіло готове до сексуального задоволення. Будь-яка ділянка підходить для розпалювання пристрасті.
- Стрілець – стегна і гомілки. Масаж, найпотужніші сексуальні точки активізуються від дотику.
- Козеріг – ноги. Навіть легкий дотик до стегна може звести з розуму. Цей знак обожнює силу зв'язку через дотик.
- Водолій – литки та щиколотки. Легке пощипування або поцілунок щиколоток зігріє Водолія, особливо під час статевого акту.
- Риби – стопи. Хороший масаж стоп (лоскотання, поцілунки, покусування) швидко спрямує Риб до насолоди.