Кое-что интересное об эрогенных зонах и астрологии
Конечно, многие люди имеют наиболее распространенные зоны, но значительная часть физической и эмоциональной реакции варьируется от человека к человеку. Кто-то, например, любит поцелуи в уши, а кого-то они отталкивают.
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Так что если вы в паре исследуете тела друг друга, почему бы не взять и подсказки у звезд, которые помогут сделать игру более интересной. Да, ни одна зодиакальная рекомендация не будет универсальным решением, но исследовать что-то новое в сексе может быть любопытно.
- Овен – волосы. Их можно гладить, играть, иногда и хватать. Где бы они ни росли.
- Телец – шея и горло, нежные поцелуи в затылок и любое нежное действие в этом участке.
- Близнецы – руки. Маленького перышка, щекочущего руки, достаточно, чтобы Близнецы сошли с ума.
- Рак – грудь. Нежные поцелуи, легкий массаж или даже взгляд – это может сделать прелюдию еще более чувственной.
- Лев – позвоночник. Массаж спины, сосредоточенный на позвоночнике, наполнит Льва страстью. Это беспроигрышная прелюдия.
- Дева – туловище. Нежнейшие игры, ласки на теле, нежные поцелуи, небольшие пощипывания.
- Весы – низ. Любая ласка в ягодичной области может стать источником возбуждения, от поглаживаний и до шлепков.
- Скорпион – везде. Все тело готово к сексуальному удовольствию. Любой участок подходит для разжигания страсти.
- Стрелец – бедра и голени. Массаж, мощные сексуальные точки активизируются от прикосновения.
- Козерог – ноги. Даже легкое прикосновение к бедру может свести с ума. Этот знак обожает силу связи через прикосновение.
- Водолей – икры и лодыжки. Легкое пощипывание или поцелуй лодыжек согреет Водолея, особенно во время полового акта.
- Рыбы – стопы. Хороший массаж стоп (щекотание, поцелуи, покусывание) быстро направит Рыб к наслаждению.