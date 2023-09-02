Кое-что интересное об эрогенных зонах и астрологии

Конечно, многие люди имеют наиболее распространенные зоны, но значительная часть физической и эмоциональной реакции варьируется от человека к человеку. Кто-то, например, любит поцелуи в уши, а кого-то они отталкивают.

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Так что если вы в паре исследуете тела друг друга, почему бы не взять и подсказки у звезд, которые помогут сделать игру более интересной. Да, ни одна зодиакальная рекомендация не будет универсальным решением, но исследовать что-то новое в сексе может быть любопытно.