Однак необережність і авантюризм за кермом можуть вплинути на безпеку водія, інших транспортних засобів і людей на дорозі. Щоб убезпечити тебе, ми перерахували 10 найважливіших порад і прийомів водіння автомобіля, які повинен засвоїти кожен водій-початківець, щоб забезпечити плавне і безпечне водіння.

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1. Ознайомся з твоїм автомобілем

Перед тим, як виїжджати на дорогу, ти повинен ознайомитися з основною будовою твого автомобіля. Хоча ніхто не вивчить його за один день, ти повинен мати принаймні теоретичні знання. Наприклад, знати основи: як користуватися кнопками на кермі та приладовій панелі, як розмістити домкрат, місткість паливного бака – це ті речі, які повинен знати кожен водій.

Також слід визначитися з категорією твого автомобіля: хетчбек, седан чи позашляховик, оскільки кожен клас має свої особливості. Наприклад, деякі люди вважають, що на позашляховиках складно маневрувати та паркуватись. Щоб уникнути паніки за кермом, ти повинен знати про особливості автомобіля.

2. Пристібайся ременем безпеки

Всі водії повинні бути пристебнуті ременями безпеки під час руху. Незалежно від того, новачок ти чи професіонал, тобі слід дотримуватися звички пристібатися ременем безпеки прямо під час керування автомобілем.

Згідно з дослідженням, майже 75% користувачів автомобілів в Індії не пристібаються ременями безпеки під час руху, що призводить до 15 смертей щодня. Пристібання ременя безпеки не тільки є обов'язковим, але й ефективним способом зменшити ймовірність зазнати серйозних травм у разі аварії або зіткнення.



Важливо пристібатися за кермом / Фото freepik

3. Перевір та відрегулюй перед поїздкою

Перед поїздкою обов'язково відрегулюй сидіння, дзеркала та кермо у правильному положенні. Ти можеш бачити, як люди роблять це під час руху, але новачкам краще зробити це заздалегідь, щоб забезпечити комфортну та безпечну їзду.

4. Тримай обидві руки на кермі

Початківцям не варто керувати автомобілем однією рукою. Найкраще тримати автомобіль під контролем, міцно тримаючи кермо обома руками в положенні "10 і 2" або "9 і 3".

Це популярні техніки утримання керма, які зручні для новачків. Однак це не єдині способи, і в кінцевому підсумку важливим є те, як саме ти будеш тримати кермо, щоб відчувати себе максимально легко і комфортно.

5. Підтримуй помірну швидкість

Початківцям завжди слід підтримувати помірну або повільну швидкість. Хоча висока швидкість дає приплив адреналіну, пам'ятай, що на початку ти можеш бути не в змозі керувати автомобілем на високій швидкості. Ти можеш натрапляти на труднощі в управлінні автомобілем, якщо перед твоїм транспортним засобом миттєво з'явиться якийсь об'єкт або людина, що може спричинити аварію.



Пам'ятай про ліміти швидкості / Фото artursafronovvvv

6. Використовуй сигнальні індикатори

Автомобільні індикатори допомагають тобі спілкуватися з іншими водіями під час руху. Візьми собі за звичку вмикати покажчики повороту задовго до перебудови в інший ряд, проїзду повз інші транспортні засоби та зупинки на головних дорогах. Це попередить інших водіїв про необхідність зменшити швидкість і дасть тобі простір для безпечного повороту.

7. Уникай відволікаючих факторів

Під час керування автомобілем не користуйся телефоном і не відволікайся на будь-які інші справи. Відволікання на мобільний телефон вже є значною причиною дорожньо-транспортних пригод і наражає на небезпеку тебе та інших людей на дорозі. Якщо тобі потрібно відповісти на телефонний дзвінок під час руху, припаркуй автомобіль у відповідному місці, а потім говори. Також уникай використання навушників під час руху.

8. Поводься впевнено і спокійно

Найважливіша порада водіям – бути впевненим і спокійним за кермом. Початківцям цілком природно трохи нервувати за кермом, але це не повинно впливати на твій моральний стан на дорозі. Панічний страх може бути небезпечним як для тебе, так і для інших. Спочатку проїжджай лише ті відстані, які ти можеш безпечно подолати. Буде корисно поступово збільшувати відстань, коли ти будеш впевненим у своїх навичках водіння.



Будь впевненим і спокійним за кермом / Фото freepik

9. Май при собі водійські права та страхові документи

Під час керування автомобілем ти завжди повинен мати при собі водійське посвідчення та інші документи, пов'язані з автомобілем, такі як свідоцтво про реєстрацію та дійсний поліс автоцивілки. Якщо тебе спіймають без цих документів, ти будеш оштрафований. Ніхто не хоче бути покараним за такі помилки, яких можна було б уникнути, особливо на початку свого водійського стажу.

10. Ніколи не сідай за кермо в стані стресу

Початківцям потрібна додаткова концентрація уваги, щоб звикнути до руху і доріг. Під час керування автомобілем рішення, прийняті за долі секунди, можуть або забезпечити тобі безпеку, або поставити твоє життя під загрозу. Стрес може вивести тебе з рівноваги і погіршити твою концентрацію та здатність до суджень, що робить тебе вразливим до помилкових рішень та аварій. Таким чином, краще уникати керування автомобілем у стані стресу або в поганому настрої.

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Скористайся цими порадами, якщо ти нещодавно отримав водійські права. Нехай вони допоможуть тобі впевненіше та комфортніше керувати авто та насолоджуватися кожною поїздкою!