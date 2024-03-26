Однако неосторожность и авантюризм за рулем могут повлиять на безопасность водителя, других транспортных средств и людей на дороге. Чтобы обезопасить тебя, мы перечислили 10 самых важных советов и приемов вождения автомобиля, которые должен усвоить каждый начинающий водитель, чтобы обеспечить плавное и безопасное вождение.

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1. Ознакомься с твоим автомобилем

Перед тем, как выезжать на дорогу, ты должен ознакомиться с основным строением твоего автомобиля. Хотя никто не изучит его за один день, ты должен иметь по крайней мере теоретические знания. Например, знать основы: как пользоваться кнопками на руле и приборной панели, как разместить домкрат, вместимость топливного бака – это те вещи, которые должен знать каждый водитель.

Также следует определиться с категорией твоего автомобиля: хэтчбек, седан или внедорожник, поскольку каждый класс имеет свои особенности. Например, некоторые люди считают, что на внедорожниках сложно маневрировать и парковаться. Чтобы избежать паники за рулем, ты должен знать об особенностях автомобиля.

2. Пристегивайся ремнем безопасности

Все водители должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения. Независимо от того, новичок ты или профессионал, тебе следует придерживаться привычки пристегиваться ремнем безопасности прямо во время управления автомобилем.

Согласно исследованию, почти 75% пользователей автомобилей в Индии не пристегиваются ремнями безопасности во время движения, что приводит к 15 смертям ежедневно. Пристегивание ремня безопасности не только является обязательным, но и эффективным способом уменьшить вероятность получить серьезные травмы в случае аварии или столкновения.



Важно пристегиваться за рулем / Фото freepik

3. Проверь и отрегулируй перед поездкой

Перед поездкой обязательно отрегулируй сиденья, зеркала и руль в правильном положении. Ты можешь видеть, как люди делают это во время движения, но новичкам лучше сделать это заранее, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

4. Держи обе руки на руле

Начинающим не стоит управлять автомобилем одной рукой. Лучше всего держать автомобиль под контролем, крепко держа руль обеими руками в положении "10 и 2" или "9 и 3".

Это популярные техники удержания руля, которые удобны для новичков. Однако это не единственные способы, и в конечном итоге важно то, как именно ты будешь держать руль, чтобы чувствовать себя максимально легко и комфортно.

5. Поддерживай умеренную скорость

Начинающим водителям всегда следует поддерживать умеренную или медленную скорость. Хотя высокая скорость дает прилив адреналина, помни, что в начале ты можешь быть не в состоянии управлять автомобилем на высокой скорости. Ты можешь наталкиваться на трудности в управлении автомобилем, если перед твоим транспортным средством мгновенно появится какой-то объект или человек, что может повлечь аварию.



Помни о лимитах скорости / Фото artursafronovvvvv

6. Используй сигнальные индикаторы

Автомобильные индикаторы помогают тебе общаться с другими водителями во время движения. Возьми себе за привычку включать указатели поворота задолго до перестройки в другой ряд, проезда мимо других транспортных средств и остановки на главных дорогах. Это предупредит других водителей о необходимости снизить скорость и даст тебе пространство для безопасного поворота.

7. Избегай отвлекающих факторов

Во время управления автомобилем не пользуйся телефоном и не отвлекайся на какие-либо другие дела. Отвлечение на мобильный телефон уже является значительной причиной дорожно-транспортных происшествий и подвергает опасности тебя и других людей на дороге. Если тебе нужно ответить на телефонный звонок во время движения, припаркуй автомобиль в соответствующем месте, а потом говори. Также избегай использования наушников во время движения.

8. Веди себя уверенно и спокойно

Самый важный совет водителям – быть уверенным и спокойным за рулем. Начинающим вполне естественно немного нервничать за рулем, но это не должно влиять на твое моральное состояние на дороге. Панический страх может быть опасным как для тебя, так и для других. Сначала проезжай только те расстояния, которые ты можешь безопасно преодолеть. Будет полезно постепенно увеличивать расстояние, когда ты будешь уверенным в своих навыках вождения.



Будь уверенным и спокойным за рулем / Фото freepik

9. Имей при себе водительские права и страховые документы

Во время управления автомобилем ты всегда должен иметь при себе водительское удостоверение и другие документы, связанные с автомобилем, такие как свидетельство о регистрации и действительный полис автогражданки. Если тебя поймают без этих документов, ты будешь оштрафован. Никто не хочет быть наказанным за такие ошибки, которых можно было бы избежать, особенно в начале своего водительского стажа.

10. Никогда не садись за руль в состоянии стресса

Начинающим водителям нужна дополнительная концентрация внимания, чтобы привыкнуть к движению и дорогам. Во время управления автомобилем решения, принятые за доли секунды, могут или обеспечить тебе безопасность, или поставить твою жизнь под угрозу. Стресс может вывести тебя из равновесия и ухудшить твою концентрацию и способность к суждениям, что делает тебя уязвимым к ошибочным решениям и авариям. Таким образом, лучше избегать управления автомобилем в состоянии стресса или в плохом настроении.

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Воспользуйся этими советами, если ты недавно получил водительские права. Пусть они помогут тебе увереннее и комфортнее управлять авто и наслаждаться каждой поездкой!