Суперечки з приводу оголеної натури ось-ось досягнуть апогею. Pornhub, платформа потокового відео для дорослих, запустила серію цифрових турів "Класична оголена натура". Їх створили для того, щоб долучити до високого якомога більше людей.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Pornhub кличе людей до музеїв

Мета сервісу – спонукати публіку відвідувати, досліджувати та знову закохуватися (або відчувати бажання) в установи культури. Шанувальники художнього зображення людського тіла можуть або переглянути роботи в мережі, або особисто відвідати музей, використовуючи карту від Pornhub. Це дозволить побачити вибрані шедеври особисто та зблизька.

Кожна робота в турі має досить іронічний опис, який пропонує безумовну розвагу для дорослих, а також можливість трохи прокачати свої знання у мистецтві.

Наприклад, про "Весну Боттічеллі", що висить в Уффіці, Pornhub каже, що художник "намалював її для чувака, котрого звати Лоренцо де Медічі, щоб подарувати своїй новій нареченій – імовірно, як засіб для створення середньовічного настрою".

Тим часом актриса та режисерка Аса Акіра записала аудіокоментарі для обраних творів. Наприклад, "Турецької лазні" у Луврі Енгра.

Пора відмовитися від цих нудних підписів у самостійному турі. Гайда разом зі мною насолоджуватися кожним мазком цих еротичних шедеврів,

– каже вона.

Однак невелике попередження: кілька порноакторів-аматорів з MySweetApple створили короткі ролики для сайту. Їх надихали ключові роботи з кожного музею, включаючи "Походження світу" Гюстава Курбе та "Чоловіча оголена натура" Едгара Дега.

Дивися, як Pornhub закликає людей ходити в музеї як онлайн, так і офлайн:

* якщо відео не відкривається, то переходь за цим посиланням

Це цікаво Про оргазм, вагітність і їжу: кумедні міфи про секс із XIX століття

Закликаємо долучитися до високого мистецтва разом з Pornhub. Гарантуємо, що тепер ти по-новому глянеш на популярні картини та витвори!