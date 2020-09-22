У світлі останніх подій усе більше людей віддають перевагу поїздкам на власному авто, а не на громадському транспорті. Втім, мало хто замислюється над тим, що години проведені за кермом, можуть негативно вплинути на їхнє здоров'я. До Всесвітнього дня без автомобіля, 22 вересня спробуймо пройтися по найпоширеніших захворюваннях, які стосуються саме водіїв.

Автомобіль, здавалося б, мав би дарувати нам комфорт і економію особистого часу. Але це не завжди так. Тим більше, що регулярне катання за кермом може добряче вплинути на твоє здоров'я. У Всесвітній день без автомобіля Men 24 коротко пройдеться по основних болячках, які рано чи пізно наздоганяють більшість водіїв.

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Застудні захворювання

Їхній появі може "посприяти" те, що ти одягнувся не по погоді, щоб салон авто не захаращувати зайвим одягом. Тож ми вважаємо застуду найменшим злом, яке може статися з водієм.



Водії часто застуджуються через легковажність, пов'язану з одягом по погоді / Фото pixabay

Проблеми з хребтом

Тривале сидяче положення, часто у неправильній позі, може добряче так вплинути на твій хребет. Щоб нічого з часом не боліло і постава не псувалася, тобі потрібно сидіти так: руки майже повністю випрямлені, ноги зігнуті в коліна, щоб діставати до педалей; сам же хребет під час "правильного" сидіння має нагадувати літеру S, а не утомлений банан з супермаркету.

Якщо ігнорувати правильну поставу за кермом, то з часом страждають міжхребцеві диски, поперек, шийний відділ хребта.

При тривалих поїздках експерти рекомендують одягати спеціальні корсети, а також кожні 2 години робити перерву на легку розминку. Не потрібно просто припаркуватися на узбіччі та залипати у смартфон, якщо що.

Серцево-судинна система

На жаль, водіння може негативно вплинути не лише на твою спину. Наприклад, 80% водіїв з 20-річним стажем мають варикозне розширення вен. Усьому винна мала рухливість ніг.

Якщо ж ти проводиш за кермом надзвичайно багато часу, то існує навіть ризик інфаркту. Це пов'язано з емоційним перевантаженням. Воно й не дивно, адже бути водієм – це означає постійно перебувати у стресі.

Крім того, слаба активність може стати причиною атрофії серцевого м'язу, через що може розвинутися гіпертонія. А от підвищений тиск уже може з собою "принести": інфаркт, інсульт, ішемічні захворювання.



У водіїв зі стажем часто виникають проблеми з хребтом / Фото pixabay

Статева система

Відсутність активного руху крові в органах малого тазу може стати причиною серйозних проблем з потенцією. Тож добре подумай перед тим як цілими днями кататися з однієї точки в іншу. Тим паче, що тривалі поїздки стають причиною того, що твої яєчка перегріваються. А звідси у довгостроковій перспективі – чоловіче безпліддя. Воно тобі треба?

Тож вкотре нагадуємо про паузи під час водіння. Також потурбуйся, щоб під час їзди за кермом на тобі були зручні спідня білизна та штани. Твоїй нижній частині тіла не має бути надто душно та тісно.

Здоров'я легенів

З кожним роком автомобілі стають усе екологічнішими, але ж неможливо щорічно міняти свою "ластівку". Та й навколо тебе їздять явно не найновіші Volvo чи Tesla. Тож немає нічого дивного, що середньостатистичний водій вдихає під час поїздки понад 200 токсичних сполук.

У професійних водіїв токсини та пил можуть проникати не лише у легені, а й у бронхи. Якщо до цього додати куріння, то навантаження на твою дихальну систему лише збільшується.



Водій під час поїздки може вдихати понад 200 токсичних сполук / Фото pixabay

Геморой

Його ми винесли на сам кінець, але, здається, саме ця хвороба "косить" більшість водіїв. Воно й не дивно, адже постійне сидіння стає причиною порушення відтоку крові. Він може проявлятися як звичайним свербінням, так і значно неприємнішими симптомами.

Тож ми наполегливо не рекомендуємо займатися самолікуванням. Зверніться до лікаря-проктолога, аби він призначив тобі правильне лікування, яке не просто зніматиме неприємні симптоми.

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Ми рекомендуємо іноді залишати автомобіль у гаражі та віддавати перевагу пішим прогулянкам до роботи. Це не лише зміцнить твоє здоров'я, а й збереже гроші та час.