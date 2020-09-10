Робота за комп'ютером може стати причиною появи низки проблем зі здоров'ям. Саме тому ми рекомендуємо дотримуватися наших порад, які допоможуть мінімізувати шкоду від сидячого способу життя. Візьми на озброєння, аби вберегти себе та краще почуватися щодня.

Сидячий спосіб життя може вкрай негативно вплинути на твоєму здоров'ї. Тож не нехтуй порадами від Men 24, які допоможуть залишатися здоровим, працюючи за комп'ютером.

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Проблеми, які виникають в офісних працівників

Мінімум соцмереж. Науковці не стомлюються нагадувати про те, що в людей, які надто багато часу проводять у соцмережах і месенджерах, підвищується тривожність та депресія.

Зменшити шкоду від соцмереж можна, якщо ти намагатимешся після роботи якомога менше часу проводити за гаджетами.



Спробуй не користуватися гаджетами у позаробочий час / Фото pixabay

Синдром "комп'ютерної шиї". Це ще одна проблема XXI століття. Під час роботи за комп'ютером або споживання контенту з гаджетів надзвичайно сильно навантажується саме твоя шия.

Не забувай про те, що голова важить 4 – 5 кілограмів, тож не намагайся тримати її в одному положенні протягом тривалого проміжку часу. Це дозволить запобігти порушенню постави та виникненню болю в шиї та спині.

Синдром "комп'ютерного зору". Ще одна болячка, яка не щадить тих, хто працює за комп'ютером. Мовиться про сукупність різних очних захворювань, які виникають внаслідок використання гаджетів, поганого освітлення, а також неправильного положення тіла.

Один з найпоширеніших симптомів "комп'ютерного зору", – надмірна сухість очей.



Синдром "комп'ютерного зору" – проблема офісних працівників / Фото istock

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Як мінімізувати шкоду від роботи за комп'ютером?

Часові рамки. Спробуй користуватися гаджетами протягом певного проміжку часу. Якщо ти працюєш за комп'ютером, то став собі таймер на 45 хвилин, аби протягом 5 – 10 хвилин відпочити.

Відпочинок від роботи за комп'ютером передбачає відсутність будь-яких гаджетів. Пам'ятай про це.



Не забувай кожні 45 хвилин відпочивати від комп'ютера / Фото pixabay

Зручне місце. Твоє місце роботи має бути зручним і добре освітленим. Сидіти навпроти вікна не рекомендується, адже різке сонячне світло може швидко втомлювати та негативно впливати на зір.

Також постарайся зробити все для того, аби робоче місце було комфортним. У тебе не має боліти ані спина, ані шия після роботи.

Правильний раціон. Не менш важливим для твого здоров'я є раціон харчування. Спробуй відмовитися від швидких вуглеводів на користь фруктів і круп. Вони не лише живитимуть організм корисними вітамінами й мікроелементами, а й подарують тривале відчуття ситості.

Від печива, шоколадок і кексиків бажано відмовитися, якщо ти хочеш відмінно почуватися протягом усього робочого дня.



Твій раціон має бути збалансованим / Фото istock

Залишатися здоровим під час роботи за комп'ютером можливо. Але для цього потрібно регулярно виконувати фізичні вправи, правильно харчуватися та робити паузи. Якщо ти дотримуватимешся усіх цих правил – почуватимешся відмінно та будеш завжди готовим до нових звершень.