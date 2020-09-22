В свете последних событий все больше людей отдают предпочтение поездкам на собственном авто, а не на общественном транспорте. Впрочем, мало кто задумывается над тем, что часы проведенные за рулем, могут негативно повлиять на их здоровье. Ко Всемирному дню без автомобиля, 22 сентября попробуем пройтись по самым распространенным заболеваниях, которые касаются именно водителей.

Автомобиль, казалось бы, должен дарить нам комфорт и экономию личного времени. Но это не всегда так. Тем более, что регулярное катание за рулем может сильно повлиять на твоё здоровье. В о Всемирный день без автомобиля Men 24 коротко пройдется по основным болячкам, которые рано или поздно настигают большинство водителей.

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Простудные заболевания

Их появлению может "посодействовать" то, что ты оделся не по погоде, чтобы салон авто не загромождать лишней одеждой. Поэтому мы считаем простуду наименьшим злом, которое может произойти с водителем.



Водители часто простужаются из-за легкомысленности, связанной с одеждой по погоде / Фото pixabay

Проблемы с позвоночником

Длительное сидячее положение, часто в неправильной позе, может сильно повлиять на твой позвоночник. Чтобы ничего со временем не болело и осанка не портилась, тебе нужно сидеть так: руки почти полностью выпрямлены, ноги согнуты в колени, чтобы доставать до педалей; сам же позвоночник во время "правильного" сидения должен напоминать букву S, а не уставший банан из супермаркета.

Если игнорировать правильную осанку за рулем, то со временем страдают межпозвоночные диски, поясница, шейный отдел позвоночника.

При длительных поездках эксперты рекомендуют одевать специальные корсеты, а также каждые 2 часа делать перерыв на легкую разминку . Не нужно просто припарковаться на обочине и залипать в смартфон, если что.

Сердечно-сосудистая система

К сожалению, вождение может негативно повлиять не только на твою спину. Например, 80% водителей с 20-летним стажем имеют варикозное расширение вен. Всему виной малая подвижность ног.

Если ты проводишь за рулем очень много времени, то существует также риск инфаркта. Это связано с эмоциональными перегрузками. Оно и неудивительно, ведь быть водителем – это значит постоянно находиться в стрессе.

Кроме того, слабая активность может стать причиной атрофии сердечной мышцы, из-за чего может развиться гипертония . А вот повышенное давление уже может с собой "принести": инфаркт, инсульт, ишемические заболевания.



У водителей со стажем часто возникают проблемы с позвоночником / Фото pixabay

Половая система

Отсутствие активного движения крови в органах малого таза может стать причиной серьезных проблем с потенцией. Поэтому хорошо подумай перед тем как целыми днями кататься из одной точки в другую. Тем более, что длительные поездки становятся причиной того, что твои яички перегреваются. А отсюда в долгосрочной перспективе – мужское бесплодие. Оно тебе надо?

Поэтому еще раз напоминаем о паузах во время вождения. Также позаботься, чтобы во время езды за рулем на тебе были удобные нижнее белье и брюки . Твоей нижней части тела не должно быть слишком душно и тесно.

Здоровье легких

С каждым годом автомобили становятся все экологичнее, но невозможно ежегодно менять свою "ласточку". И вокруг тебя ездят явно не новейшие Volvo или Tesla. Поэтому нет ничего удивительного, что среднестатистический водитель вдыхает во время поездки более 200 токсичных соединений.

В профессиональных водителей токсины и пыль могут проникать не только в легкие, но и в бронхи . Если к этому добавить курения, то нагрузка на твою дыхательную систему только увеличивается.



Водитель во время поездки может вдыхать более 200 токсичных соединений / Фото pixabay

Геморрой

Его мы вынесли под конец, но, кажется, именно эта болезнь "косит" большинство водителей. Оно и неудивительно, ведь постоянное сидение становится причиной нарушения оттока крови. Геморрой может проявляться как обычным зудом, так и значительно неприятнее симптомами.

Поэтому мы настоятельно не рекомендуем заниматься самолечением . Обратитесь к проктологу, чтобы он назначил тебе правильное лечение, которое не просто будет снимать неприятные симптомы.

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